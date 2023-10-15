Прошел один год и двести тридцать один день войны. Если послушать российских пропагандистов, то российские войска четвертый день успешно наступают в районе Авдеевки и “все идет по плану". Если же посмотреть на сегодняшние карты ISW то они почти ничем не отличаются о вчерашних.

ISW в своих комментариях к картам пишет, что российская попытка окружить украинскую группировку в Авдеевке фактически провалилась. И при этом институт ссылается на российских же милиблогеров, которые говорят, что российская военная цензура запрещает им писать правду о событиях под Авдеевкой.

Но ведь путинские полководцы обещали нам еще и взятие Купянска и Лимана. А про это “наступление" даже уже и сказать нечего, кроме того, что оно “идет". Вопрос лишь в том - куда? Куда идет это мифическое наступление, если на картах его нет?

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Посудите сами: если двумерная карта не показывает никакого наступления, а генералы говорят, что оно, тем не менее, идет, значит оно идет в другом измерении, которое на этой карте отразить невозможно. Следовательно оно идет либо вниз, либо - вверх. То есть тушку в могилу, а душу - на небеса… Так, что ли? Ненуакак? Я другого объяснения не нахожу.

Справедливости ради нужно сказать, что и украинцам похвастаться нечем. Их наступление на юге тоже нельзя назвать уж очень стремительным. Мягко говоря. Сильно мягко говоря. Вот и сегодня карты ISW не фиксируют никакого продвижения ВСУ ни на Мелитопольском, ни на Бердянском направлениях.

Но есть и хорошие новости. Командование сухопутных войск Украины официально сообщило, что впервые с начала войны ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России.

Военные заявляют, что такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения. В первой декаде октября 2023 года российская артиллерия выпускала всего по 7000 снарядов в день, тогда как ВСУ - 9000. (Для сравнения: на протяжении 2022 года россияне выпускали от 63 000 до 20 000 снарядов в день, в то время как украинская артиллерия могла позволить себе только от 4000 до 7000 выстрелов).Судя по приведенным графикам, количество выстрелов ВСУ медленно, но неуклонно росло с начала второго квартала 2023 года и за это время выросло с 4000 выстрелов в сутки до 9000.Так или иначе, но такое преимущество украинской артиллерии, в сочетании с большей ее точностью, мощностью и дальностью означает, что Украина теперь может себе позволить не очень торопиться с наступлением: артиллерийские дуэли будут медленно но верно истощать противника. И рано или поздно, количество перейдет в качество и российская оборона рухнет. Остается только надеяться, что западная поддержка Украины не ослабнет, не смотря на ситуацию в Израиле и секторе Газа. Во всяком случае все западные лидеры уже высказались, что война на Ближнем Востоке никак не повлияет на поставки оружия Украине.

А тем временем израильская армия полностью освободила от хамасовских боевиков всю территорию вокруг сектора Газа и приготовилась начать наземную операцию по полному уничтожения ХАМАС. Пауза предсказуемо возникла из-за того, что было принято решение дать дополнительное время для эвакуации мирного населения из северной части Газы, где и будет проходить операция.

Разумеется, сейчас все сильнее раздаются голоса с осуждением планов Израиля по наземной операции. Это было вполне ожидаемо. Всегда, сколько я себя помню, в таких случаях либеральному мировому сообществу почему-то палестинских детей жальче, чем израильских.

Но я, откровенно говоря, не очень понимаю, почему это сообщество апеллирует к Израилю, а не к ХАМАС? Логичнее было бы потребовать от ХАМАСа освободить, например, захваченных заложников и выдать преступников, учинивших резню в израильских кибуцах и тогда никакой наземной операции не будет. В теории, хамасовцам ведь своих палестинских мирных жителей должно быть жальче, чем израильтянам. Вот пусть и продемонстрируют свою любовь к народу, ради которого они ведут свою “борьбу".

Ситуация доходит до каких-то гротескных форм.

Тут давеча Путин, ритуально согласившись с тем, что “Израиль имеет право на защиту", тем не менее потребовал не устраивать Газе блокаду по типу ленинградской и немедленно пустить туда воду и электричество, иначе, мол, там начнется голод и мор.

(Он, кстати, наговорил еще много разных пропалестинских лозунгов, чем заслужил публичную благодарность от ХАМАС. Эта благодарность теперь будет вечно гореть у него на лбу каиновой печатью. Надеюсь, после этого его уже никто не считает другом Израиля и, вообще, продвинутым юдофилом?).

Но начнем с того, что. во-первых, право на защиту у Израиля (как и у любой другой страны) есть по определению и специального разрешения Путина для этого не нужно. Не очень понятно зачем говорить такие очевидные вещи с видом, как-будто ты делаешь Израилю одолжение, признавая за ним это право.

Во-вторых, Израиль поставляет в Газу лишь 20% всей потребляемой там воды и, ограничив ее подачу, он никак не может устроить в Газе “ленинградскую блокаду".

Что же касается электричества, то в Газе есть свои генерирующие мощности, плюс, помимо Израиля, электричество туда поставляет еще и Египет. Поэтому не очень понятно почему друзья палестинского народа требуют именно от Израиля продолжать поставки электричества (по-факту, кстати, много лет уже бесплатные), а нет от Египта? Где же пресловутая арабская солидарность? Почему претензии только к Израилю?

С учетом террористической вылазки хамасовцев, понятно почему Израиль закрыл свою границу с Газой. Но почему ее тут же симметрично полностью закрыл Египет (и строит там сейчас бетонную стену)? Может быть это это как-то особенно выпукло характеризует ХАМАС? Нет? Все равно виноват Израиль?

И потом, опять же: Израиль четко заявил, что вода и электричество снова начнут поступать в Газу как только ХАМАС вернет всех захваченных заложников. Чего казалось бы проще: отдайте заложников и все опять станет как было. И кто при таких условиях устраивает Газе “ленинградскую блокаду"? Разве Израиль? Нет! Ее устраивает родной палестинцам ХАМАС! Который из них же и состоит.

В любом случае, несмотря на противодействие ХАМАС, 400 тыс. жителей северной части Газы (из 1,1 млн) уже эвакуировались в южную. Если темпы эвакуации останутся прежними, то через пару суток можно будет начинать наземную операцию: кроме собственно хамасовцев и совсем уже полных идиотов там никого не будет.

Короче: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине! 🇺🇦

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