Почти каждый день есть новые договоренности: Зеленский рассказал о результатах на дипломатическом фронте

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно участвует в дипломатических переговорах с международными партнерами и получает эффективные результаты. Каждая договоренность направлена на то, чтобы как можно быстрей получать ресурсы для нашей обороны в условиях войны с Россией.

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Об этом он рассказал во время своего традиционного вечернего обращения к нации, которое транслировала пресс-служба его Офиса. Президент подчеркнул, что сегодня наше государство получило положительные ответы на свои запросы о дальнобойном оружии, танков, артиллерии, боеприпасов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Есть полное понимание позиций друг друга в вопросе современной боевой авиации. И я благодарю всех наших британских друзей, спасибо премьеру Британии Риши Сунаку за начатую работу, в частности в авиационном направлении", – указал Зеленский.

Также он вспомнил свой визит в Париж к президенту Эммануэлю Макрону, куда приехал и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Втроем лидеры пришли к единому убеждению о будущей борьбе Украины за независимость, но особое внимание Зеленский в своей речи уделил брюссельской поездке на саммит Европарламента.

"Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров", – заметил украинский лидер.

Зеленский обозначил, что наши союзники неприкрыто дают понять, что заинтересованы в переговорах о вступлении Украины в состав Евросоюза. Сегодня наша страна ближе к этому историческому событию, чем когда-либо.

"Сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью. Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", – указал президент.

Ключевым событием этой недели политик назвал предстоящий саммит "Рамштайн-9", где министры обороны дружественных стран вновь обсудят выделение актуальной военной помощи Украине. Команда президента работает над тем, чтобы это событие приблизило нас к долгожданной победе над оккупантами.

И конечно Зеленский обратился со словами благодарности к каждому, кто воюет с врагом в тяжелых, страшных и зачастую несправедливых условиях. Он напомнил каждому украинцу, чего стоит мирное небо, спокойный сон и право жить в демократическом обществе.

"Я благодарю всех, кто работает на наше государство! Я благодарю всех, кто помогает! Я благодарю каждого и каждую, кто в бою! Благодарю каждого нашего воина, кто не дает оккупанту окружить Бахмут, кто уничтожает врага на Угледарском направлении, не оставляя от оккупанта ничего, кроме выжженных следов на земле, и кто удерживает другие наши принципиальные фронтовые позиции", – заключил свою речь гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины напомнили о неотвратимости трибунала над российскими военными преступниками. РФ не хочет переговоров, однако пытается уйти от ответственности, подчеркнули в ОП.