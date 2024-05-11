Почему Залужный до сих пор не в Лондоне и чем он сейчас занят: Огрызко объяснил ситуацию

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, покинувший этот пост 8 февраля, до сих пор не прибыл в Лондон, где будет работать послом Украины в Великобритании, поскольку сначала должны быть выполнены все необходимые процедуры. В должности посла Залужный будет делать упор на два важных аспекта – военную и финансовую помощь нашей стране.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. "Насколько я знаю, Залужный проводил в это время консультации с соответствующими чиновниками, службами и тому подобное, чтобы быть лучше ориентированным на те моменты, на которые нужно обратить особое внимание", – предположил он.

Как пояснил дипломат, в вопросе назначения посла есть определенная процедура. "Традиционно посол отбывает в страну, когда эта страна официально передает согласие на назначение. Мы не знаем, когда пришло это согласие. Поскольку указ опубликован 9 мая, соответственно, согласие пришло за день до этого. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы", – сказал Огрызко.

Говоря о том, какая первоочередная задача будет стоять перед Залужным как послом Украины в Великобритании, дипломат объяснил: "Мне кажется, что основной упор, как и всем послам Украины в других странах, нужно делать на обеспечении оружием и финансовой помощи".

"Что касается первой части, думаю, Залужный сам научит многих других послов, что и как надо просить или требовать в этом плане, потому что он знает все до мелочей. Относительно финансовой помощи, это, безусловно, политический вопрос. Я думаю, что двери кабинетов тех лиц, которые принимают решения, будут открыты", – подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что убежден в том, что даже в случае смены правительства Великобритании курс в поддержку Украины этой страной останется неизменным.

Полную версию интервью с Владимиром Огрызко скоро читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы и назначил послом Украины в Великобритании. При этом за Залужным остается право ношения военной формы.