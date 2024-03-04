Я уже писал, что двадцать вторая поправка к Конституции США, не разрешающая становиться президентом более 2 раз, говорит не о 2 разах подряд, а о 2 разах вообще, то есть третий срок является невозможным даже если был разрыв во времени, а потому не только для Байдена, но и для Трампа будущее президентство станет последним (не говорю уже об их возрасте).

Так что мы увидим истинного Байдена/Трампа, который уже может не оглядываться на избирателей, и если для Байдена главное это именно политика, ведь он политик едва не с детства, то с Трампом всё иначе.

Я считаю, что нужно отвлечься от нашей привычки видеть целями баллотирования деньги, собственную защиту или месть. В Америке поход во власть это как та жена, которая легко сделает мужа миллионером, особенно если он миллиардер, — это касательно денег; для защиты от преследований, как говорят специалисты, Трампу было бы лучше отказаться от баллотирования вообще — и американская Фемида сразу нашла бы способ посчитать это основанием для закрытия всех дел; ну а что касается мести, то в США президент потом становится обычным человеком и всё возвращается.

По моему мнению, лично для Трампа цель президентства совсем иная — собственная СЛАВА (в сочетании со славой Америки).

О непомерной трамповской жажде славы свидетельствуют, к примеру, его полтора десятка камео в фильмах, то есть исполнения в коротких эпизодах роли самого себя, в общей сложности все вместе, кстати, не занимающие и трёх с половиной минут (камео самое известное — в "Один дома — 2").

И если для Рейгана актёрский труд был именно актёрским трудом, то для Трампа это явно стало способом удовлетворения собственных амбиций. Символичен, между прочим, эпизод, в котором на Трампа демонстративно не обращают внимания, и характерен его взгляд: Ну-ну!

И что из этого? А вот что.

Человек, для которого слава это самое первое, в самом деле может действенно защитить южную границу США от мексиканцев. Но такой человек ну никак не может вывести США из НАТО: наоборот, американцы его возглавят и будут диктовать всем другим членам свои условия. Так что шантажировать выходом — да, выйти действительно — ни в коем случае.

Главное же — такой человек никогда не сдаст Украину, ещё и такому ничтожеству, как пуйло. Украине достаточно будет выразить Трампу доверие и уважение — и он сделает для неё гораздо больше и быстрее Байдена.

Косвенно об этом свидетельствует предложение Трампа не дарить деньги Украине, а давать взаймы, хоть и БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВОЗВРАТА, то есть лишь бы не как Байден!

В случае победы Трампа на выборах официальная риторика Украины должна быть простой: Байден обижал, Байден недодавал, Байден сдавал… И всё будет хорошо. Слава Украины вместе со славой Америки станет славой Трампа. Сделаем Америку великой ВМЕСТЕ!