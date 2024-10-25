Российский МИД и z-блогеры разразились истерикой из-за надписи на футболке президента Зеленского – Make Russia small again, в которой он записал одно из своих недавних обращений. Реакция россиян настолько нервная, потому что они понимают: ситуация с "СВО" заходит в тупик, они не могут реализовать ни одну из своих целей, международная изоляция усиливается, а экономическая ситуация в стране ухудшается. Все это их настолько нервирует, что любой дополнительный внешний раздражитель, который еще больше влияет на общее нервное состояние, вызывает истерику, пишет Владимир Огрызко дляglavred.info.

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Россия построена на тезисе о "великой державе", великодержавности как концепции, на том, что "мы – великие". А эта надпись – удар в самую десятку, потому что ставит под угрозу концепцию величия.

Стать малой для России означает вернуться к виду Московии. Россияне рассказывают, что они – это Россия, от Киевской Руси, но мы хорошо знаем, с чего начиналась "Великая Русь", как они украли украинское название – Русь, как захватили нашу историю и пытаются захватить нашу культуру. Поэтому для них это удар ниже пояса, причем болезненный. Вот россиян от этого и рвет.

Именно поэтому так неожиданно крикливо на футболку украинского президента реагируют все, включая известную пресс-алкаше МИД России, уже переходящую на личные оскорбления. Но это в который раз доказывает, что эта надпись на одежде президента попала в болевую точку.

Захарова написала: "Маленькая, как что? СССР? Российская империя? О, я придумала! Как Киевская Русь". Но и здесь она не права, это для нее лишь основание в очередной раз сказать, что "Киев – русский город", а потому он должен принадлежать Московии, нынешней России. Это просто элементарное невежество, незнание истории, желание жить в своих вымышленных исторических мифах.

Этому, как по мне, удивляться не следует, потому что россияне давно живут в параллельном мире. И наша цель состоит в том, чтобы вернуть этот мир к реальности. И мы это сделаем.

Насколько маленькой Россия может стать по итогам этой войны и тех процессов, которые она этой войной запустила? Ответ на этот вопрос несколько месяцев назад дал недофюрер, который сказал: мол, коварные намерения Запада заключаются в том, чтобы Россию снова вернуть в пределы Московии. Путин прекрасно понимает, о чем идет речь во фразе Make Russia small again, что такое историческая Россия.

Историческая Россия – это Московское царство, с которого начиналась экспансия во все стороны. Поэтому россияне очень хорошо понимают, что означает Make Russia small again: это значит, вернуть ее к границам Московского царства. А остальные территории отпадут, потому что они были насильственным путем присоединены, завоеваны, захвачены. Народы уничтожались и колонизировались. А то, что сегодня найдется немало представителей этих народов, которые скажут, что хватит быть в колониальном иге, это абсолютный факт.

Поэтому россиян бесит, что перспектива возвращения в Московию вполне реальна. А если эта идея исходит еще и от Украины, то они бесятся в квадрате.

Запад, конечно, не слишком поддерживает идею уменьшения России настолько, но это от него и не зависит. Запад не поддерживал и распад СССР, но Советский Союз все равно развалился. То же самое будет и с Российской недоимперией в нынешнем виде. Потому что этот процесс зависит не от воли западных руководителей, а от воли тех народов, которые проживают в нынешней еще России и имеют полное право на самоопределение. Поэтому можно пытаться затормозить этот процесс, но остановить его невозможно.

А относительно того, насколько допустимо и уместно, с точки зрения дипломатического этикета, президенту государства выступать публично в одежде с надписями подобного содержания, следует сказать одно. Когда идет война, все уместно. Когда нужно мобилизовать свой народ и демобилизовать врага, все инструменты для этого являются приемлемыми.