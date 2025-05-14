Якщо пітун приїжджає в Стамбул, то він не може бути застрахований від того, що в певний момент Зеленський під камери скаже на його адресу щось далеко нелітературне. Як ми бачили раніше, Володимир Олександрович таке використовує і українська публіка цьому аплодує.

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Якщо це станеться, то по понятіям зони, якою є російська імперія - пітун виявиться опущеним і нерукоподаваємим. Чушпан верховним головнокомандувачем бути не може.

Відповісти на щось подібне пітун також не може, бо він десятиріччями вибудовував свій образ пахана.

Більше того, ФСОшніки зараз пропрацьовують варіанти того, що в голову пітуна може щось прилетіти якраз в процесі перемовин.

Єдиний вихід для пітуна в цій ситуації - надія на участь іншого пахана - Трампа, який зможе гарантувати пітуну контейнування Зеленського і недоторканість пітуна. І зараз в кремлі гарячково вирішують як добитися домовленості з Трампом так, щоб можна було б подати своєму плєбсу, що Зеленський був в Стамбулі для декорації, а домовлявся пітун з Трампом, і вони про все добекалися.

Пєсков вже сьогодні поширив інформацію про те, що дзвінок з Трампом не планується. Це означає, що підготовка до нього йде день і ніч. Без цього дзвінка пітун з високою ймовірністю в Стамбул не поїде.