В конце этой недели Международный суд ООН принял первое решение по иску ЮАР против Израиля. Эта страна утверждает, что Израиль совершает геноцид жителей сектора Газа. Под геноцидом подразумевается военная операция по разгрому террористической организации ХАМАС, которая стала ответом на резню 7 октября, пишет Леонид Невзлин для Украинской правды.

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В тот день террористы убили 1200 человек, в основном - мирных израильтян, и захватили около 240 заложников. Некоторое время назад мне довелось побывать в одном из разгромленных киббуцев на границе с Газой - Нир-Оз. Признаться, мысли о геноциде возникали именно тогда - от одного взгляда на пропитанные кровью детские кровати.

Но власти ЮАР, вероятно, решили напомнить о своем имидже борцов с апартеидом и защитить террористов ХАМАСа, потребовав от Международного суда ООН, кроме прочего, издать приказ об остановке операции в Газе. История взаимоотношений властей ЮАР с палестинцами давняя и началась еще с дружбы между Нельсоном Манделой и Ясиром Арафатом.

Впрочем, разбирательство по сути обвинений в геноциде может занять годы, если не десятилетия. Но силам, которые борются с Израилем, важно другое - нанести репутационный ущерб еврейскому государству.

Их главная задача - как можно громче выкрикивать самые беспочвенные обвинения с самых высоких трибун, раздувая антиизраильские (часто и откровенно антисемитские) настроения и подрывая международную поддержку Израиля.

Дискредитация противника – одна из главных политических целей в войне диктатур против демократий. Машина пропаганды, развернутая, в частности, Ираном и его прокси-силами при деятельной поддержке России, собрана по тем же "чертежам", что и машина путинской пропаганды против Украины.

Пример иска ЮАР и нынешнего разбирательства в Гааге крайне важен для украинского правительства, которому не стоит повторять ошибки правительства в Иерусалиме.

Эти ошибки не в ведении справедливой войны в ответ на беспрецедентную агрессию. А в ведении внутренней политики за счет войны, и ее использование для спасения своих рейтингов и политического будущего. Что вполне способно подтачивать основы международной поддержки. И пример иска ЮАР это научно доказывает.

Потому что обвинения в геноциде, в основном, базируются на граничащих с безумием заявлениях премьер-министра Биньямина Нетаниагу и министров его право-радикального правительства. Хотя сделаны они были исключительно для внутриполитического употребления.

Например, обвинитель со стороны ЮАР цитировал обращение Нетаниягу к военнослужащим ЦАХАЛа, в котором премьер ссылался на библейскую заповедь: "Помни, что сделал тебе Амалек". Благодаря этому выступлению в Международном суде ООН в 2024 году прозвучало утверждение, что Израиль якобы собирается расправиться с палестинцами так же, как древние евреи с амалекитянами во времена царя Езекии.

Таким же образом были использованы слова ультраправого министра по делам наследия Амихая Елиягу, который в общенациональном эфире счел возможным рассуждать о применении в Газе ядерного оружия. Представители ЮАР ссылались и на заявления вице-спикера Кнессета от партии "Ликуд" Нисима Ватури, который призывал "сжечь Газу, в которой нет невиновных". И так далее.

Представители правящей коалиции и многоопытный Нетаниагу отчетливо понимают незавидную судьбу своего правительства. Рейтинги рухнули вместе с доверием еще 7 октября. Большинство израильтян хочет досрочных выборов сразу после войны, о чем свидетельствуют социологические опросы.

И для спасения своего политического будущего представители коалиции занимаются подобным словоблудием едва ли не ежечасно. Но заявления, сделанные разгар политической борьбы внутри Израиля, легко превращаются в основание для дискредитации всего государства в цивилизованном мире.

Таким образом правящая коалиция подставляет под удар все государство, давая повод тиражировать антиизраильскую пропаганду в промышленных масштабах. Еще и в интересах отъявленных головорезов.

В случае Украины может найтись своя ЮАР, политики которой, используя имидж борцов за права человека, с удовольствием начнут продвигать интересы точно таких же террористов - путинского режима. Используя слова политиков, особенно - от действующей власти, сказанные исключительно ради рейтингов.

Стоит обратить внимание и на то, что подобные риски будут возрастать пропорционально наращиванию сил государства и способности ответить агрессору.

Израиль все любили и поддерживали только тогда, когда он был жертвой. Когда террористы убивали евреев в их собственных домах и гнали в плен участников музыкального фестиваля. Когда Израиль принял решение раз и навсегда уничтожить ХАМАС и ликвидировать возможность повторения агрессии в будущем - настроения резко изменились.

На улицах крупнейших европейских и американских городов, как и в университетских кампусах, тут же прозвучал крик "от реки - до моря". Такова психологическая особенность современных обществ в демократических странах, где буйно цветет "прогрессистская", но на деле неокоммунистическая идея.

Правда потом выясняется, что этот лозунг часто выкрикивают те, кто понятия не имеет о какой реке и каком море идет речь. Но это уже никого не будет интересовать. Как никто уже и не обращает внимание на обстрелы израильских городов неуправляемыми ракетами. Чего о них думать, у Израиля есть "Железный купол". Ну и что, что обломки летят, переживут.

Подобные процессы уже начались и в отношении Украины. В Европе ужесточаются требования к украинским беженцам, а премьер Словакии Роберт Фицо уже говорит: "В Киеве нет никакой войны". В то время, когда российские войска варварски бомбят столицу и крупнейшие города Украины с четкой регулярностью. Логика та же - ПВО уже есть, справятся.

Это - результат не только закономерной "усталости от войны" и ее ухода на второй план в массовом сознании цивилизованного мира. Это еще и результат того, что Украина стала сильнее. Сильных и справедливых уже не так любят и жалеют.

Потому политическое руководство укрепляющегося и воюющего государства должно быть вдвойне осторожнее. Все, что оно скажет, будет использовано врагами. И не против него, а против страны. Причем самым неожиданным образом.

Казалось бы, о чем можно было говорить после того, как еврейский народ понес за один день самые большие потери со времен Холокоста? Оказывается, можно обвинить в геноциде. О чем можно было бы говорить после 24 февраля 2022 года и стирания с лица земли целых городов? Эти найдут повод, поверьте.

Ведение внутренней политики не должно подрывать обороноспособность, особенно если она зависит от внешней поддержки. Политическое руководство, если потребуется, обязано добровольно стать электоральной жертвой во имя государства. А не делать опасные глупости ради сохранения самого себя в политике.