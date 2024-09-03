УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Почему дети Путина и Лукашенко свободно говорят по-китайски, а Грузия — главная на выборах в США

Почему дети Путина и Лукашенко свободно говорят по-китайски, а Грузия — главная на выборах в США

То, как сын Лукашенко Коленька даже без напряжения общается по-китайски, мы видели на ютубе уже давно, а сейчас вот и пуйло в тыве рассказало, что его собственные потомки [видимо, от кабаевой?] тоже свободно разговаривают на том же языке.

Видео дня

Это уже не просто размышления российской власти об использовании китайского как базового иностранного языка вместо английского, это — сигнал мордорским "элитам": вот где и с кем намечается истинное будущее ваших деточек, так что, мол, свыкайтесь с этой мыслью.

В то же время иногда вижу странное отношение к главному языку мира и в Украине. Когда я читаю, что колеблющаяся Грузия может сыграть решающую роль на выборах американского президента, сразу понимаю, что это связано с переводом, ведь по-английски слова "штат Джорджия" и "государство Грузия" одинаково пишутся (и произносятся).

Видел даже, как темнокожую жительницу Джорджии с типичной афроамериканской причёской (кстати, известную местную активистку!) называли в репортаже грузинкой.

Ну, в мордоре вместо английского уже китайский, но нашим надо бы переводить немного тщательнее.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...