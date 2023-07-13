О стандартах НАТО.

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Это сложный, комплексный вопрос. Понятно, что первым препятствием для вступления Украины в НАТО является активная Война с РФ.

Далее текст на языке оригинала.

НАТО – це не тільки про військо і загалом не про армію. Є члени НАТО, які армії не мають, наприклад, Люксембург чи Ісландія. З урахуванням останніх світових подій, я б на їх місці подумав, бодай про ППО.

НАТО вимагає у першу чергу політичні та економічні реформи, що звичайно ставить питання – Північна Македонія стала членом НАТО, а Україна ще ні?

Тому це ще й політичне питання. І тут я розумію обурення Президента.

Ми вже своєю боротьбою довели, що це не тільки НАТО потрібно нам, а і ми потрібні НАТО, проте вони не впевнені, що тепер з цим робить.

А нам, як раз, що робить, зрозуміло.

Працювати на Перемогу, зміцнювати Державні інститути, іти шляхом, який ми обрали – ЄС та НАТО. Розвивати свій ВПК, ставати сильнішими.

Хтось скаже про корупцію, Ви не уявляєте скільки корупційних скандалів було в ЄС та навіть в США, зокрема з підкупом вищих урядовців та чиновників російськими спецслужбами. Ми зараз вичищаємо і боремось з кротами, бо війна нас змусила, і робимо це активніше Європи та США.

Нам своє робити. За нас Перемоги ніхто не зробить. Тому до роботи.