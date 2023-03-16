''Победа Украины имеет решающее значение для Европы'': премьер-министр Латвии прибыл с визитом в Киев и заверил его в поддержке. Фото

В четверг, 16 марта, в Украину с официальным визитом приехал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что его страна и Европа в целом будут поддерживать украинцев в войне против российского агрессора.

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Политик прибыл в Киев железной дорогой. Об этом он написал в Twitter, опубликовав первое фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"С визитом в Киеве, чтобы подтвердить непреклонную поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется. Украинская победа имеет решающее значение для свободной Европы", – отметил Кариньш.

Латвийского премьера традиционно встретили на железнодорожной платформе в Киеве, фото откуда он обнародовал.

Отметим, что перед визитом в Киев Кариньшс написал колонну для издания Financial Times, где указал, что освобожденная Украина должна вступить в НАТО, чтобы избежать новой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Латвии решило бесплатно передать Украине автомобили, которые были конфискованы у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В частности, первые восемь авто получат армейские части Минобороны, Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медобъединение Купянского совета.

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