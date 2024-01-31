Совместное заявление организаций гражданского общества

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10 января 2024 года Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект "О добродетельном лоббировании" № 10337. Еврокомиссия определила принятие закона о лоббизме одной из предпосылок для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, однако во внесенном правительством виде этот законопроект только отдаляет нас от европейских ценностей и прямо угрожает свободе, демократии и конституционным правам в Украине.

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В редакції першого читання цей проєкт не лише не зменшить олігархічні та недоброчесні впливи на прийняття рішень органами влади, але й посилить закритість влади, дозволить тиснути на будь-яких "незручних" громадян чи організації громадянського суспільства, які критикуватимуть владу, вимагатимуть реформ або змін у публічній політиці.

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Такі громадяни чи організації будуть зобов’язані реєструватися як "лобісти" під загрозою штрафів, як "іноагенти" у путінській Росії. Тобто буде створена система тиску влади на громадянське суспільство. За участь у круглому столі, направленні пропозицій до законодавства, громадську експертизу чи зустріч з посадовцем людей переслідуватимуть як за "незаконне лобіювання".

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Усі ключові пропозиції представників громадських організацій, що входили до складу с робочої групи з підготовки законопроєкту до другого читання, створеної парламентським комітетом з питань правової політики, проігноровані. Доопрацьована редакція проєкту закону й надалі дозволяє переслідувати громадян чи громадські організації за критику чи пропозиції до законодавства під приводом відстоювання ними своїх "комерційних інтересів". Останні сформульовано нечітко — будь-яка пожертва на підтримку організації для адвокатування антикорупційних, політичних чи інших реформ може вважатись її "комерційним інтересом".

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Існує ризик, що комітет і загалом парламент можуть ухвалити в цілому законопроєкт №10337 у редакції, яка дозволить владі вважати будь-яких активних громадян і громадські об’єднання лобістами, вимагати звітуваннь.