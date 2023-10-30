По 'методичкам' Кремля: пророссийские правительства Венгрии и Словакии объединились против Украины и разрушают европейскую систему помощи

В условиях, когда США все больше отвлекаются на ближневосточную войну, ЕС должен демонстрировать готовность поддерживать высокий темп оказания помощи Украине в противостоянии с Россией.

Евросоюз в декабре должен принять решение о пересмотре своего бюджета на 2021-2027 годы стоимостью 1,1 триллиона евро, из которых 50 миллиардов евро планируется предоставить Украине. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его новоизбранный словацкий коллега Роберт Фицо высказались против продолжения военной и финансовой помощи, нуждающейся в единодушии.

Если раньше ЕС имел проблему только с позицией Будапешта, активно пользовавшегося правом вето в вопросе украинской помощи, то теперь к этому процессу присоединилась и Братислава. Представители ЕС признают – такая деструктивная позиция двух стран является большой проблемой, решить которую будет не так-то просто.

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В то же время, действовать нужно быстро, ведь решение об обновлении бюджета ЕС должно быть принято до конца года, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

Почему Словакия и Венгрия угрожают нарушить единство ЕС в вопросе выделения помощи и как помешать – в материале OBOZ.UA.

Недоверие из-за контактов с Россией

17 октября Орбан стал первым лидером из стран ЕС, который встретился с Владимиром Путиным после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента, а ПАСЕ приняла резолюцию, признающую его диктатором, а саму страну-агрессора – диктатурой.

Такое течение событий не очень смущает венгерского лидера, заявившего, что гордится контактами своей страны с Россией, а Венгрия проводит "ясную и прозрачную политику" взаимодействия с Кремлем.

"Мы хотели бы держать открытыми все линии связи с россиянами, иначе не будет шансов на мир", – заявил он.

После последних действий и высказываний Орбана представители Европейского Союза все менее толерантны к такой позиции и уже не подбирают слова, чтобы охарактеризовать такое поведение. Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, после недавнего заявления премьер-министра Венгрии о том, что ЕС "неудачная современная пародия" в СССР, вообще заявил, что Венгрию никто не держит в союзе. По словам европейских дипломатов, поведение руководства страны "поднимает вопрос о том, можем ли мы по-прежнему доверять ей как союзнику и партнеру".

Лидеры стран Балтии выразили озабоченность перспективой ослабления поддержки Украины со стороны ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал общение Орбана с Путиным "печальным фактом".

"Еда" для "военной машины" Кремля

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Европейский союз готовит новый 12-й пакет санкций против России. В то же время Венгрия уже объявила, что не поддержит это решение против РФ, если ограничения будут касаться газа, нефти или атомной энергетики, – заявил глава МИД страны Петер Сиярто. Он также добавил, что не видит смысла продлевать санкции против России, потому что они якобы наносят больший вред тем, кто их вводит.

Из-за такой позиции уже премьер-министр Болгарии Николай Денков не удержался и обвинил Венгрию в том, что она помогает кормить "военную машину" Кремля и не стремится найти альтернативные источники энергии. Со своей стороны Денков заявил, что его правительство не планирует отменять налог на российский газ, который идет транзитом через Болгарию. Налог, по его словам, нужен, чтобы лишить "Газпром" прибыли, которая идет на финансирование войны против Украины.

Переговоры состоятся, но принесут ли результат, большой вопрос

На саммите национальных лидеров Европейского союза Виктор Орбан выступил против предоставления транша помощи Украине в размере 50 миллиардов евро и заявил, что Будапешт не поддержит решение и дальше, если не увидит "очень хорошо обоснованное предложение".

Орбан намекает, что уже долго пытается получить миллиардную помощь, предусмотренную для Венгрии в бюджете Евросоюза, однако заблокированную исполнительным органом Европейской комиссии.

Со своей стороны украинцы также могут сделать свое предложение во время запланированных переговоров.

По словам Орбана, Будапешт готов к переговорам с Киевом относительно 500 миллионов евро от ЕС, передачу которых Венгрия ранее заблокировала и ждет приезда украинской делегации.

"Мы ждем, чтобы украинская делегация приехала в Будапешт, чтобы вести переговоры по этому поводу. Мы открыты и готовы заключить соглашение", – сказал премьер-министр Венгрии.

Как известно, Венгрия блокирует выделение транша ЕС Украине в размере 500 млн. евро с мая 2023 года. Власти страны заявляли, что могут изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский OTP-банк из списка международных спонсоров войны. НАПК пошло на эти условия, однако Венгрия заявила, что это "недостаточный шаг".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно приглашал Виктора Орбана прибыть в Киев и сесть за стол и поговорить обо всех аспектах, и в том числе волнующих Венгрию. Последний раз – 9 февраля на встрече на полях саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. До этого у Зеленского было несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии и до войны, и во время войны. Но, конечно, во время полноценного визита гораздо больше возможностей и шансов провести переговоры предметно и продуктивно. Венгерский премьер пока так и не приехал в Украину.

В "кармане" Путина

"К сожалению, сегодня пророссийский курс Орбана абсолютный, – говорит украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010–2017 годах Александр Левченко. – В свое время только Будапешт не изгнал дипломатов РФ из страны, в отличие от других европейских государств. Всем известно, что это представители российской разведки, работающие под дипломатическим прикрытием в Венгрии. Орбан с самого начала озвучивает российские нарративы по окончании войны в Украине и фактически представляет интересы Кремля в Евросоюзе и НАТО, он давал указания блокировать некоторые санкции Евросоюза. взгляд, с ним и его ближайшим окружением активно и тесно работали российские спецслужбы и разведка. Ведь раньше он не был таким по взглядам".

По мнению Александра Левченко, эта пророссийскость начала расти после того, как Москва начала вкладывать большие средства в экономику Венгрии. Так, Россия изъявила желание строить атомную электростанцию в Пакше – сумма инвестиций почти 10 миллиардов долларов. Этот проект был представлен как большое благо для венгерского народа, и, по существу, Россия стала занимать в политике Венгрии очень серьезную позицию. Кроме того, Кремль назначил относительно низкие цены на нефть и газ для Венгрии по сравнению с другими странами.

Предвыборные угрозы воплощаются в жизнь

По итогам досрочных парламентских выборов, состоявшихся в Словакии 30 сентября, правительство страны возглавил лидер партии Smer-SD ("Курс – Словацкая социал-демократия") Роберт Фицо, известный своей антиукраинской и пророссийской риторикой. В своей последней кампании он высказывался против вступления Украины в ЕС и НАТО и заявлял, что Украине следует признать все оккупированные территории страны российскими, чтобы достичь мира.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Словакия была одним из главных партнеров Украины по вопросам военной помощи – поставляла тяжелую технику, истребители МиГ и системы ПВО. Через ее территорию шла военная помощь из других стран.

Новый премьер-министр Словакии во время предвыборной кампании обещал полностью блокировать поставки военной помощи Украине и санкции против России и пока придерживается этого прокремлевского курса.

Так, Роберт Фицо на заседании парламентского комитета по вопросам европейских дел перед саммитом ЕС в Брюсселе заявил, что выступит против оказания военной помощи Украине и не будет поддерживать введение санкций против России, поскольку ему будет сложно объяснить эту помощь своим гражданам.

"Как глава правительства я буду поддерживать политику нулевой военной помощи. Пусть они лучше 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет бессмысленно убивают друг друга", – сказал он. Фицо также утверждает, что санкции против Москвы плохо влияют на экономику Словакии и других стран Европы.

Глава комитета по национальной безопасности и обороне парламента Латвии Лауринас Кащюнас заявил, что это решение "отравляет единство западных стран", а возможный запрет на транзит оружия через словацкую территорию грозит "серьезными последствиями для самой Словакии в рамках НАТО и Евросоюза".

В то же время, не все в новом правительстве Словакии полностью разделяют пророссийский подход к вопросу военного сотрудничества с Украиной.

Так, спикер парламента страны, чья партия входит в коалицию с Робертом Фицо, Петер Пеллегрини заявил, что он выступает за продолжение выполнения заказов для Украины, сделанных на коммерческой основе: "Если кто заказывает и платит за эти системы, то это поддержка словацкой промышленности" .

В нынешних условиях это достаточно положительный момент для Украины, ведь Германия, Дания и Норвегия год назад заявили, что приобретут для ВСУ16 гаубиц Zuzana-2 словацкого производства.

Надо разговаривать и показывать выгоду в сотрудничестве с Украиной

"Таким настроениям, которые сейчас царят в Словакии и Венгрии, удивляться не нужно, – продолжает Александр Левченко. – К сожалению, информационное пространство этих стран в вопросах войны в Украине почти полностью захвачено российскими нарративами. Кремль уже долгое время активно работает с местными СМИ и разными гражданскими организациями. Сейчас Украина почти ничего не может противопоставить такой политике и это на второй год войны. Мы проигрываем России в этом отношении.

Поэтому необходимо немедленно начинать свою активную деятельность на мировом информационном пространстве и особенно в странах Европы. Надо собрать заседание СНБО по ведению Украиной информационной войны, ведь мы не сможем победить на фронте, проигрывая в медийном пространстве. Следует четко доносить свою позицию до граждан отдельных государств, которые затем идут на выборы и с позицией которых должны считаться их политики. Будет хорошо пригласить тех же Фицо с Орбаном не только в Киев, но и в Бучу и Гостомель, чтобы они убедились в зверствах россиян. Все нужно делать как можно скорее, ведь это оказывает большое влияние на результаты войны против России", – констатировал Александр Левченко.

По мнению Александра Левченко, более активно нужно работать и с местными политиками по всем направлениям, а также пытаться увеличить экономические контакты с этими странами. Чтобы Словакия и Венгрия понимали, что Украина для них тоже важен торговый партнер.

Вторая важная сегодня проблема – преодоление права вето при принятии решений странами ЕС. Это позволяет пророссийским правительствам Фицо и Орбана перекрыть на длительное время процесс помощи Украине. По мнению Александра Левченко, такое развитие событий будет продолжаться и дальше, если принцип единогласия при принятии Евросоюзом решений останется.

Уже понятно, что задача нынешних Венгрии и Словакии – тянуть время и тормозить выделение помощи для Украины. В Брюсселе это уже чувствуют, а потому работают над изменением процедуры голосования. Если же этого не произойдет в ближайшее время, то у Кремля не будет проблем с поиском союзников внутри ЕС или НАТО, чтобы заблокировать то или иное интересующее их решение", – подчеркивает Александр Левченко.