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План России терпит крах: Минобороны Британии высмеяло хвастовство Путина

Ольга Липич
Новости политики
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План России терпит крах: Минобороны Британии высмеяло хвастовство Путина

В Министерстве обороны Британии высмеяли заявления президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что война в Украине якобы "идет по плану". Там подчеркнули, что на самом деле план Кремля терпит крах.

На Twitter-странице оборонного ведомства Британии 12 апреля опубликовали список доказательств того, что путинская армия в Украине терпит неудачу за неудачей.

"В Кремле сказали, что война в Украине идет по плану. Это не так. План России терпит крах", – считают британцы.

Они привели как доказательства несколько фактов:

  • шесть российских генералов были убиты;

  • российские солдаты не подчиняются командованию;

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  • более 2 тысяч единиц российской техники были повреждены, уничтожены, брошены или захвачены;

  • подразделения РФ были вынуждены вернуться в Россию и Беларусь;

  • россияне сбили собственный самолет.

"Это точно план?", – добавили в Министерстве обороны Британии.

Скриншот Минобороны Британии в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин 12 апреля заявил, что "спецоперация" в Украине идет по плану, в то же время назвав ее "трагедией". Однако, по его словам, другого выбора у страны-агрессора якобы не было.