Петр Порошенко поздравил с победой сестринскую партию "Тиса" из политической семьи ЕНП

Мария Шевчук
Петр Порошенко поздравил демократический выбор венгерского народа и победу партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра. Как известно, партия "Тиса", как и "Европейская Солидарность", входит в политическую семью Европейской народной партии.

"Это была очень конкурентная, драматическая, эмоциональная и динамичная кампания, которая заставила многих искренне переживать за ее ход. Выбор сделан, поэтому время снизить градус избирательной риторики и вернуться к прагматичной работе в интересах государства и граждан и Европы", – написал в соцсетях лидер "Евросолидарности".

"В Украине хотели бы видеть Венгрию хорошим другом, важным партнером и надежным соседом. В конце концов, наше общее будущее в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Так и будет!" – подчеркнул пятый президент.

