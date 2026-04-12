Петр Порошенко поздравил с победой сестринскую партию 'Тиса' из политической семьи ЕНП

Петр Порошенко поздравил демократический выбор венгерского народа и победу партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра. Как известно, партия "Тиса", как и "Европейская Солидарность", входит в политическую семью Европейской народной партии.

"Это была очень конкурентная, драматическая, эмоциональная и динамичная кампания, которая заставила многих искренне переживать за ее ход. Выбор сделан, поэтому время снизить градус избирательной риторики и вернуться к прагматичной работе в интересах государства и граждан и Европы", – написал в соцсетях лидер "Евросолидарности".

"В Украине хотели бы видеть Венгрию хорошим другом, важным партнером и надежным соседом. В конце концов, наше общее будущее в Европейском Союзе и Североатлантическом альянсе. Так и будет!" – подчеркнул пятый президент.