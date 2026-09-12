Петр Порошенко на встрече с евродепутатом Михаэлем Галером призвал увеличить финансовую помощь Украине со стороны ЕС

Петр Порошенко встретился с немецким политиком, докладчиком Европарламента по вопросам Украины, депутатом Европарламента Михаэлем Галером.

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"Подчеркнул, что всесторонняя поддержка Украины, укрепление переговорных позиций по вопросу прекращения войны, увеличение военной и экономической помощи нашему государству и ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС должны стать приоритетом в повестке дня работы Европарламента", — отметил пятый президент в соцсетях.

"Приветствовал решение Европейской комиссии о выделении Украине 6 миллиардов евро на укрепление украинских вооруженных сил, в частности на приобретение ракет-перехватчиков "Патриот". Призвал увеличить финансовую помощь Украине со стороны Европейского Союза для покрытия бюджетного дефицита. Особенно в части расходов на укрепление энергетической инфраструктуры и программ восстановления", — пишет Порошенко.

"Обсудили перспективы открытия остальных кластеров в рамках вступительных переговоров до конца этого года. Уделили внимание выполнению приоритетных реформ в сфере демократии, верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией", — отмечает Петр Порошенко.