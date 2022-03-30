Песков заговорил о 'позитиве' в переговорах Украины и России: Мединский должен доложить детали Путину

В среду, 30 марта, помощник президента РФ Владимир Мединский доложит Путину об итогах переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. При этом в Кремле отметили, что в переговорах есть некий "позитив".

Однако в стране-агрессоре говорят, что делегациям предстоит еще весьма длительная работа. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам Пескова, у Путина с Мединским планируется разговор по итогам переговоров в Турции. Стоит отметить, что ранее Мединский по итогам российско-украинских переговоров заявил, что Украина передала свои предложения и Москва теперь будет их изучать.

Более того, Мединский заявил о возможной встрече Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами министерств иностранных дел РФ и Украины.

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Ранее сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и России в Стамбуле позволили зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые страна-агрессор согласилась взять к рассмотрению. Возможное заключение Договора о гарантиях безопасности позволит Украине получить действенный инструмент защиты территории и суверенитета.

Напомним, экс-замминистра иностранных дел Александр Чалый назвал ключевое требование Украины относительно гарантий безопасности. По его словам, по содержанию и форме они должны быть аналогичны статье 5 НАТО. В частности, если Украина будет объектом любой агрессии, нападения или военной операции, наша власть сможет в течение трех дней требовать немедленных консультаций.

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