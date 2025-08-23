Первый вариант документа с гарантиями безопасности для Украины уже почти готов, – Кислица

Первый вариант документа с гарантиями безопасности для Украины находится на финальной стадии подготовки и может быть представлен уже в начале следующей недели. Окончательное формирование текста ожидается до 31 августа.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News. По словам дипломата, Украина совместно с международными партнерами постепенно продвигается в переговорном процессе, несмотря на постоянные попытки России его сорвать.

В то же время Кислица не видит никаких признаков готовности Владимира Путина к содержательным переговорам или двусторонним встречам, однако отмечает: в США все лучше понимают манипуляции Кремля и имеют инструменты для воздействия на Москву.

Он также отдельно подчеркнул, что Россия не будет участвовать в решении украинских вопросов безопасности. Формирование гарантий безопасности — это совместная работа США и европейских партнеров Украины.

"Россия должна выполнить свою часть соглашения — работать в духе сотрудничества с Соединенными Штатами и европейскими партнерами Украины, которые согласуют между собой гарантии безопасности... Гарантии безопасности не предназначены для любых злонамеренных действий агрессора в будущем", — пояснил Кислица.

Что предшествовало

Президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины должны быть по аналогу статьи 5 НАТО о коллективной обороне. А также предусматривать финансирование украинской армии. Речь идет именно о такой численности и качестве украинского войска, которое будет защитой для Украины.

По словам президента, сейчас фактически ежедневно продолжаются переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности для Украины. А дискуссии по этому поводу происходят на уровне советников по вопросам безопасности государств-партнеров, наших военных и дипломатов всех команд.

Зеленский также сказал, что не понимает, почему в Москве поднимают вопрос о гарантиях безопасности, ведь именно РФ является страной-агрессором и именно она напала на нашу страну, а не наоборот. А вот Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы четко знать, что Россия не нападет снова.

Он подчеркнул, что Россия использует ультиматумы, чтобы отсрочить окончание войны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами во всем мире работает над тем, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключом к этому являются надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!