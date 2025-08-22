Должны сделать так, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина вместе с партнерами во всем мире работает над тем, чтобы следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключом к этому являются надежные гарантии безопасности для нашего государства.

Об этом Зеленский сказал, выступая на ѴІІІ Международном ветеранском форуме "Украина. Ветераны. Безопасность", который уже традиционно проводят накануне Дня Независимости Украины. В этом мероприятии вместе с ним принял участие генсек НАТО Марк Рютте.

"Сейчас наша задача – сделать так, чтобы нашим детям, нашим внукам, следующим поколениям украинцев не пришлось проходить через войну. Ключ к этому – гарантии безопасности, над которыми мы сейчас работаем вместе с партнерами. И сегодня здесь Марк, большой друг Украины", – сказал президент.

Вместе с Рютте, другими лидерами Европы и США, с коалицией наших партнеров из более 30 стран Украина работает над подготовкой гарантий безопасности. Зеленский выразил уверенность, что они прежде всего будут основаны на нашей сильной армии, а следовательно – на основе опыта и боевых результатов украинского войска.

Гарант подчеркнул, что война с Россией, которая началась в 2014 году, длится уже дольше, чем Вторая мировая. По его словам, "никто еще не знает, когда будет завершение этой войны за независимость Украины". Президент подчеркнул, что украинская власть делает все возможное, чтобы как можно быстрее ее закончить.

"Главное, чтобы завершилось реальной безопасностью для уже наших детей, наших внуков, но справедливо завершилось. Это важно из уважения к Украине, к украинцам, ко всем вам, к нашим воинам, к ветеранам", — подчеркнул Зеленский.

Он акцентировал, что ветераны должны знать и чувствовать, насколько вся Украина обязана им и как они ей нужны.

"И что мы надеемся, что вы и в дальнейшем будете с Украиной – укреплять Украину, работать, беречь для Украины, для всех наших следующих поколений знания о том, что смелость действительно меняет историю и защищает право на жизнь для народов. Спасибо вам!" – добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 августа, в Киеве провел встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По итогам переговоров глава государства заявил, что считает президента США Дональда Трампа единственным человеком, который может остановить войну и диктатора Владимира Путина.

