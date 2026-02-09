'Переменчивая' карьера, земельные сделки и группа инвалидности: что известно о нардепе Гунько, получившем тюремный срок

9 февраля 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда завершила рассмотрение апелляций защиты и обвинения на приговор ВАКС от 25 марта 2025 года. Этим решением действующий народный депутат Украины Анатолий Гунько был признан виновным в ряде уголовных преступлений.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с дополнительным запретом в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти. OBOZ.UA подробно расскажет, что известно о парламентарии.

Анатолий Гунько родился 12 марта 1976 года в селе Сальное Нежинского района Черниговской области. Он получил два высших образования – юридическое и экономическое. С 2003 года Гунько зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, основным направлением деятельности которого является консультирование в сфере коммерческой деятельности и управления. До прихода в политику работал адвокатом.

"Переменчивая" политическая карьера Гунько

В 2015 году Анатолий Гунько пытался попасть в Киевский областной совет, баллотируясь от партии "Наш край" как беспартийный в 34-м избирательном округе. Однако поддержка избирателей составила лишь 3,2%, что не позволило ему получить депутатский мандат. В 2019 году Гунько снова принял участие в выборах – на этот раз в Верховную Раду от партии "Батькивщина" в 209-м округе, охватывающем Нежин и часть Черниговской области.

По итогам голосования он занял третье место, набрав около 25% голосов, при этом наблюдатели сообщали о фактах возможного подкупа.

Переломным стал ноябрь 2020 года, когда Гунько победил на довыборах в 208-м округе, объявленных после смерти народного депутата Валерия Давыденко. Он баллотировался от партии "Слуга народа" как беспартийный и получил 34,1% голосов, став народным депутатом ІХ созыва.

Земельные сделки и инвалидность нардепа

В декабре того же года Печерский районный суд Киева принял решение о взыскании в его пользу 2 млн грн морального вреда, признав незаконными действия правоохранительных органов по делу о подозрениях в присвоении земель ГП "Радиопередающий центр" в Броварах. Речь шла об обвинениях, выдвинутых в 2018 году, в завладении более 115 гектарами земли ориентировочной стоимостью 120 млн гривен.

Весной 2019 года Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Анатолия Гунько из-за нехватки доказательств. После этого он инициировал иск о возмещении морального вреда за незаконное преследование, оценив его в 10 млн гривен.

В 2023 году Печерский районный суд Киева признал народного депутата от "Слуги народа" виновным в нарушении закона из-за депутатского обращения к руководителю ГУ Нацполиции в Черниговской области Вячеславу Нидзельскому, установив факт предоставления указаний органу досудебного расследования.

В августе 2023 года НАБУ и СБУ разоблачили Гунько вместе с двумя сообщниками при получении первого транша взятки в размере 85 тыс. долларов, тогда как общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 221 тыс. долларов. По данным следствия, за вознаграждение он обещал способствовать передаче в аренду государственных земель Национальной академии аграрных наук.

Нардепу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины, после чего его исключили из фракции "Слуга народа".

В декабре 2023 года Гунько присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины", созданной после ликвидации пророссийской фракции "ОПЗЖ".

В 2025 году Высший антикоррупционный суд признал его виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тыс. долларов и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах государственной власти.

Впоследствии сам Гунько сообщал, что в 2023 году провел около двух с половиной месяцев в платной камере Киевского СИЗО, платя примерно 12 тыс. гривен в месяц, а за время пребывания под стражей дважды проходил лечение в больнице.

"Та группа инвалидности, которая у меня есть, требует частичного ухода. В чем он заключается? Он не заключается в том, чтобы за мной ходили", – возмущался депутат.

Ранее он заявлял, что имеет инвалидность первой группы, которую ему установили в 2018 году в связи с заболеванием почек.

"В 2016 году остановились почки. В 2020 году в Турции почку пересадили. У меня пятая стадия почечной недостаточности. Есть перечень заболеваний, утвержденный Минюстом и Министерством здравоохранения о том, что моя болезнь входит в список, что люди освобождаются от наказания по состоянию здоровья", – рассказывал он "Суспільному".

Стоит отметить, что жена Анатолия Гунько – Наталья, дважды была депутатом Киевского облсовета (в 2020 – от "Слуги народа", в 2015 – от партии Олега Ляшко). В 2021-2023 была председателем Киевоблсовета.

Как писал OBOZ.UA, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда переквалифицировала действия нардепа Анатолия Гунько и сократила ему срок заключения с 7 до 4 лет. Во время заседания депутата взяли под стражу в зале суда. Дело рассматривали с февраля 2024 года.

