Перейти от эмоций к рациональным действиям: Порошенко сказал, что нужно для выхода из кризиса в отношениях с США

Петр Порошенко на фоне резкого обострения в отношениях между властями Украины и администрацией президента США Дональда Трампа призвал перейти от "бурных эмоций" к "здравомыслящему рацио", чтобы преодолеть опасный для Украины международный кризис.

Видео дня

Об этом Порошенко сказал в своем видеообращении.

"Как политик очевидно я должен присоединиться к мощному хору критики в адрес Трампа, чтобы снять свою порцию сливок. Но как государственный деятель считаю нужным предложить перейти от бурных эмоций к благоразумному рацио. Пора наконец начинать взрослый разговор и делать анализ ситуации, чтобы понять, как нам преодолеть кризис в отношениях с нашим основным стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки. Они остаются для нас ключевым звеном спасения государства. И мы рискуем это партнерство потерять. А это в свою очередь существенно усложнит положение Украины в войне с россией", – считает пятый Президент.

"И Макрон, и Стармер, и наконец сам Зеленский признали, что без Америки выиграть невозможно, потому что придется неуместными рейтингами сбивать баллистику. Итак, на фоне всего сказанного нам нужен ответ на вопрос, как спасать ситуацию и что Украине делать. Поражает, как показательно и очень быстро перешли от стратегии и плана победы к замерам рейтингов, которые являются десятым вопросом, что, к сожалению, почему-то стало главным", – констатирует Порошенко.

"Первое, что нужно сделать, – прекратить общение с американцами в формате стадиона, потому что эта перепалка идет точно не в пользу Украины, какими бы красноречивыми ни были аргументы. Дискуссия с Трампом нуждается в дипломатическом мастерстве, терпении, тишине, достаточных для того, чтобы не рефлексировать на каждое его заявление. Я с ним работал три года, и я знаю, о чем говорю. Вдумайтесь, как филигранно руководители Канады, Мексики, Дании и даже Панамы добились своего в диалоге с Трампом после его потрясающих сенсационных заявлений. Посмотрите, как аккуратно ищет подходы к нему президент Франции. Все они умеют держать эмоции в руках", – говорит Петр Порошенко.

"Во-вторых, властям следует провести работу над ошибками и разобраться, кто из пяти-шести "мощных" менеджеров не менее "мощно" провалил развитие отношений с новой американской администрацией. Кто вместо того, чтобы навести мосты, их сжег? И сейчас проблемы власти в коммуникациях с Вашингтоном стали проблемой всей нашей страны", – говорит лидер партии.

"Наша команда еще в октябре, ноябре, декабре и январе предупреждала об этих проблемах коммуникации украинских властей с командой Трампа. Нас не только не услышали, но даже продолжали пытаться блокировать парламентские поездки оппозиции", – напомнил Порошенко.

"Третье: именно поэтому следует сформировать круг профессиональных переговорщиков как для переговоров с США, так и с Евросоюзом, роль и значение которого, очевидно, растут. Хотя я не вижу даже теоретической возможности, когда Евросоюз при всем уважении смог бы нам полностью поставлять те объемы оружия, которыми нас обеспечил Соединенные Штаты. Если у власти есть расчеты, пусть покажет и успокоит общество", – говорит Петр Порошенко.

"В-четвертых, нужно увеличивать роль межпарламентской дипломатии и вообще роль парламента. Я готов ехать хоть в Брюссель, хоть в Вашингтон, чтобы спасать ситуацию. И это должны быть другие депутаты, профессиональные дипломаты-тяжеловесы, авторитетные представители гражданского общества. Посмотрите, какие мастодонты были выставлены в переговорные группы американцами и россиянами", – замечает пятый Президент.

"Несмотря на то, что своими антиконституционными санкциями Зеленский ставит под угрозу срыва мою программу финансовой частной поддержки Вооруженных Сил (хотят заблокировать незаконно и внесудебно как платежи, так и оборонные закупки), за прошедшую неделю я побывал в двух направлениях фронта, под Покровском, и под Курщиной. Считаю, что назрел вопрос о немедленной встрече Президента, военного руководства с лидерами парламентских фракций. Потому что ситуация на фронте также очень сложная, и если это умножить на геополитические вызовы, риски и проблемы, то она может развиваться крайне неблагоприятным способом", – предостерегает Порошенко.

"И наконец-то о главном. Монополия на власть Офиса над лишенным субъектности парламентом полностью себя исчерпала. Нам сегодня нужны усиление и новое качество внутреннего единства. Время слов прошло. Вместо деклараций, видосеков нужны действия. Очевидна необходимость создания коалиции правительства национального единства с профессиональными министрами, выбросив сейчас из сотрудничества пятую колонну кремля – опзж. Уберите язык единого марафона, начните честный разговор с обществом, потому что именно политика бравады и непрофессионализма нас привела к тому, где мы сейчас. Все это лишь усилит страну, усилит единство украинцев, что особенно важно в условиях, когда у нас нет возможности провести выборы, пока нет мира", – отмечает Порошенко.

"Итак, ответом на кризис должны быть выводы и изменения. Нам критически важен профессиональный подход к дипломатии и управлению страной. Угроза суверенитета и государственности критична, поэтому действовать нужно быстро. Времени на ошибки больше нет. Надо наконец-то прекратить терять людей, территории и время", – резюмирует Петр Порошенко.