Переименование копейки на шаг: Разумков публично упрекнул главу НБУ

Народный депутат Дмитрий Разумков предложил отложить переименование копейки на шаг на 10 лет после победы, а сейчас направить бюджетные средства на восстановление энергетики и потребности Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом он заявил во время пленарного заседания Верховной Рады 18 декабря.

"Скажите, пожалуйста, кто в этом зале последний раз и когда рассчитывался копейками или получал их в магазине? Вы довели до того, что сегодня уже нет копеек, уже гривнами никто не рассчитывается, таких цен нет", – обратился Разумков к депутатам.

Он отметил, что сейчас есть более насущные проблемы:

"Возьмите это и делайте через 10 лет после победы. А сейчас средства, пожалуйста, тратьте на укрытие энергии, на обеспечение Вооруженных сил Украины. У вас денег на поднятие зарплаты военным нет? А на шаги есть", – заявил депутат.

Дмитрий Разумков также обратил внимание на стоимость чеканки новых монет после переименования для государственного бюджета.

"Я понимаю, что у нас каждый следующий глава Национального банка хочет попасть в историю. Там люди хотя бы подпись ставили, а этот будет за наши государственные средства печатать себе монетки на память. Которые стоят гораздо больше, чем они сами стоят. Я сейчас спрошу, пусть выйдет и скажет, сколько стоит допечатать 50 шагов его", – сказал он.

В конце выступления народный депутат предложил перенести голосование за законопроект о переименовании копейки на шаг и вернуться к его рассмотрению после Рождества. Верховная Рада поддержала это предложение. За перенос голосования на 27 декабря проголосовал 241 народный депутат.