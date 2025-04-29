Переговоры зашли в тупик: Путин продолжает настаивать на оккупации регионов Украины – Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин настаивает на том, что Россия должна взять под контроль четыре региона Украины, которые она не оккупировала полностью, в рамках любого соглашения о прекращении войны. Это усложняет попытки США, в том числе команды президента Дональда Трампа, урегулировать конфликт.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех человек в Москве, знакомых с этим вопросом. В свою очередь представитель Трампа Стив Виткофф во время встречи в Кремле пытался убедить Путина согласиться на перемирие на текущих линиях фронта, но не добился успеха.

По словам одного из источников, переговоры зашли в тупик, ведь российский диктатор требует украинских территорий. Для достижения дальнейшего прогресса, как считают источники, необходим прямой контакт между Путиным и Трампом.

"Мы не комментируем текущие обсуждения", – заявил спикер Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт. "Мы продолжаем добиваться прогресса как с Украиной, так и с Россией, чтобы довести этот конфликт до мирного урегулирования".

Напомним, что Путин объявил четыре области на востоке и юге Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую – "навсегда" частью России после проведения фиктивных "референдумов" в районах, оккупированных его войсками, спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения. Кремль добавил их в свою конституцию, хотя за три года полномасштабной войны армии РФ так и не удалось захватить всю территорию, которую охватывают эти области. ООН и большинство стран мира не сочли эти действия легитимными, заявив о нарушении международного права.

Трамп и другие высокопоставленные должностные лица его администрации дали понять, что могут отказаться от переговоров, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение. Однако США не обнародовали подробности результатов четвертой встречи Виткоффа с Путиным. При этом американский лидер выразил оптимизм, что соглашение о прекращении войны было "очень близким" сразу после этой встречи. Позже он стал более осторожным, заявив, что Путин, возможно, "не хочет останавливать войну" и что США, возможно, придется ответить дальнейшими санкциями против России.

Как сообщал OBOZ.UA, США предложили Украине первоначальный вариант мирного соглашения, которое Виткофф привез из Москвы. В ней говорилось о готовности признать российский контроль над Крымом, аннексированным Россией в 2014 году, а также о заморозке конфликта в значительной степени вдоль существующих линий фронта, предоставляя России эффективный контроль над частями четырех других регионов Украины, оккупированных ее войсками. Кроме того, предложения дают Путину право вето на вступление Украины в НАТО и предполагают снятие всех санкций с России, включая долгосрочное экономическое партнерство с Америкой. Украина не получает реальных гарантий безопасности или долгосрочный план западной военной помощи.

В то же время, Трамп хочет, чтобы Запорожскую АЭС передали под международный контроль. Однако Москва категорически отказывается обсуждать это, а соглашение будут дорабатывать.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал мирные предложения по Украине и обратился к Трампу с призывом "снять удавку с украинской шеи". По его словам, Путину передают то, чего он больше всего хочет, Украина не получает ни западных гарантий безопасности, ни долгосрочного надежного плана военной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!