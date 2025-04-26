"Гитлер врал, так же как Путин": Джонсон призвал Трампа "снять удавку с украинской шеи"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал мирные предложения по Украине и обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом "снять удавку с украинской шеи". По его словам, главе Кремля Владимиру Путину передают то, чего он больше всего хочет, Украина не получает ни западных гарантий безопасности, ни долгосрочного надежного плана военной помощи.

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Об этом Джонсон написал в своей колонке на Daily Mail. Он вспомнил, что на этой неделе российский тиран Путин совершил одну из самых жестоких атак на невинных людей в Киеве и назвал это "актом высшего пренебрежения" к человеческой жизни и "пренебрежением к западному общественному мнению".

"Путин думает, что побеждает"

По словам политика, Путин думает, что побеждает и ему нечего бояться, а "чем жестче он будет, чем больше мирных жителей он убьет и покалечит своими ракетами и беспилотниками – тем больше уважения он вселит на Запад, и тем более мы все будем запуганы и ничтожны".

"Когда смотришь на так называемое мирное соглашение, которое сейчас предлагают Путину, должен признать – он, кажется, не совсем ошибается", — написал Джонсон, добавив, что предложение, которое спецпосланник президента США Стив Виткофф привез из Москвы, было "нескрываемой капитуляцией перед агрессией". Первоначальный вариант предусматривал признание Штатами российского контроля над Крымом и четырьмя областями Украины, на которые сейчас претендует Москва – Луганская, Донецкая, Херсонская и Запорожская.

По словам Джонсона, это означало бы, что Вашингтон просил бы Киев по закону отказаться от крупных участков территории, даже не занимающих российские войска, что было бы "настоящим безумием".

После критики план якобы изменили, оставив в признании только Крым, однако и это, подчеркнул Джонсон, неприемлемо и "само по себе является наградой за агрессию". Кроме того, предложения дают Путину право вето на вступление Украины в НАТО, то есть "право контролировать будущее Украины" и предусматривают снятие всех санкций с России, долгосрочное экономическое партнерство с Америкой.

Джонсон отметил, что в предложенном соглашении нет реальных гарантий безопасности для Украины или долгосрочного плана западной военной помощи. По его мнению, Путин может просто использовать эту паузу, чтобы восстановить силы, дождаться благоприятного момента и снова напасть.

Джонсон сравнил обещания Путина с обманом Гитлера

Он сравнил обещания Путина с обманом Адольфа Гитлера в 1938 г., когда тот убеждал, что прекратит свои территориальные претензии после аншлюса Судетской области.

"Конечно, Путин может клясться перед нынешним Белым домом, что условия этого соглашения – повторяя бессмертную фразу Адольфа Гитлера 1938 года – это последнее территориальное требование, которое ему предстоит выдвинуть в Европе. Гитлер врал, так же, как Путин врал и врал перед своим вторжением в 2022 году", – объяснил бывший премьер.

Джонсон подчеркнул, что Путин продолжает лгать и готов ждать, чтобы забрать себе Киев. При этом в предложениях Трампа "нет ничего достаточно, чтобы остановить его". В то же время убеждение Запада в возможной победе России ошибочно и опасно, ведь Путин не способен одержать победу, когда украинцы демонстрируют несгибаемую волю к свободе.

По его словам, и Украина, и Россия находятся в сложном положении, но "реальное положение Путина намного, гораздо хуже, чем считается общепринятым". В свою очередь украинцы стремятся к миру, который не изменит их суверенитету. Поэтому предложенные уступки абсолютно неприемлемы, считает политик, отмечая, что все эти три года практически каждый западный лидер уверял украинцев, что они борются за свободу и демократию во всем мире, а не только защищают собственную свободу.

"И вот что они получают? Их страну разделили, их будущие союзы определила Москва, и ничего кроме ничтожного обещания Путина, что он остановит резню, пока. Эти планы являются гротескным оскорблением для украинцев, и хотя они до сих пор старательно избегали прямого отказа, правда заключается в том, что ни один украинский президент или парламент не могли бы принять эти условия", – отметил Джонсон.

Наибольшее преимущество Путина заключается не в его фактической военной силе, а в странном и суеверном убеждении Запада, несмотря на все доказательства, что России каким-то образом суждено было выиграть эту войну. Джонсон считает это чепухой, поскольку "Путин не победит, и он не может победить". Диктатор лишь разжег патриотическое чувство в Украине, которое не может и не будет побеждено.

Ключевые шаги для реальных переговоров

Джонсон предложил два ключевых шага для реальных переговоров: отказаться от любого признания российских захватов и прописать план долгосрочной военной поддержки Украины. Эта помощь должна включать в себя поставки оружия, развертывание сил союзников в Украине и гарантии будущего вступления в НАТО в случае нового вторжения.

"Украинцам нужна гораздо большая ясность относительно их долгосрочной безопасности и защиты, на которую они могут рассчитывать. Жаль, что членство в НАТО, кажется, не рассматривается, по крайней мере, пока. Но есть и другие пути", – отметил он.

Политик считает хорошей идеей, если бы Великобритания и другие единомышленники страны направили бы силы для поддержки, разместили войска на местах в Украине и помогли украинцам с учебой и логистикой. Однако важно, чтобы эти силы были подкреплены американской разведкой и другими источниками помощи, хотя и не обязательно сухопутными силами США. При этом, по словам, Джонсона, если иностранный контингент не будет в Украине в боевые качества, то полезны будет не много и это помешает Путину в третий раз напасть. "Лучшие бойцы в Европе и лучшие люди для защиты Украины – это, очевидно, сами украинцы", – подчеркнул он.

По мнению Джонсона, будь то пункт о том, что любое третье вторжение Путина автоматически приводило к членству Украины в НАТО, то "что-то подобное могло бы сработать и в конце концов быть реализованным в Украине".

По его мнению, такое соглашение сохранило бы Украину как независимое демократическое государство и обеспечило ему путь к интеграции в Европу.

Однако Джонсон предупредил, что Путин будет пытаться заблокировать любые соглашения, сохраняющие суверенитет Украины. Он будет против западного военного присутствия, против гарантий безопасности и против украинского пути в НАТО. Глава Кремля понимает, что свободная Украина навсегда уйдет с российской орбиты, поэтому будет сопротивляться любому настоящему миру.

Джонсон призвал Трампа "снять ногу с украинской шеи"

Джонсон обратился к Трампу с призывом использовать свое влияние и помочь достичь справедливого соглашения, которое действительно будет гарантировать Украине мир и независимость.

"Именно поэтому наконец-то пора для Дональда Трампа сделать то, что может только он, и время для остальных из нас оказать ему необходимую поддержку. Пора снять ногу с украинской шеи и нажать на Путина", – заявил британский политик.

В завершение бывший премьер добавил, что рассматриваемые мирные предложения по Украине не сработают и не обеспечат Украине достаточной долгосрочной защиты.

"Есть только один способ получить лучшие условия, а именно – перестать пытаться выжать больше уступок из жертв – они больше не могут дать – и начать противостоять агрессору", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, Борис Джонс считает, что по условиям мирного плана, предложенного командой американского президента Дональда Трампа, Украина не получит ничего кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами. Зато страна-агрессор у России будет вознаграждение за то, что без разбора убивает все больше украинцев.

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