Переговоры по Украине продвинулись дальше, чем когда-либо, - Минобороны Британии

В переговорах по завершению войны России против Украины зафиксировали прогресс. Они продвинулись дальше, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, комментируя ход мирных усилий и международную поддержку Украины. Свою позицию он сообщил в заметке Министерства обороны Великобритании в соцсети X.

Гили отметил, что в течение 2025 года партнеры Украины в формате Рамштайн взяли обязательствооказать помощь на сумму 50 млрд фунтов стерлингов, что составляет около 66,5 млрд долларов. По словам министра, это демонстрирует серьезность намерений союзников.

Ключевой этап войны

Гили отметил, что нынешний момент является важнейшим этапом войны России против Украины. Он подчеркнул, что усилия Соединенных Штатов по достижению мира сейчас движутся вперед. По его словам, в Берлине появились признаки прогресса в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо за время этой войны.

Министр также обратил внимание на роль Великобритании в гарантиях безопасности. Он отметил, что страна продолжает инвестировать в подготовку собственных войск и вооруженных сил, чтобы быть готовой к развертыванию после наступления мира, с войсками на земле и самолетами в воздухе.

Поддержка и обязательства

В заметке Минобороны Великобритании говорится, что Лондон подтвердил крупнейшую одноразовую инвестицию в систему противовоздушной обороны Украины. Эти средства должны помочь украинцам пережить зимний период и одновременно усилить давление на российского диктатора Владимира Путина.

Гили подчеркнул, что, несмотря на уже оказанную помощь, Запад должен активизироваться еще больше. По его словам, дополнительная поддержка нужна для того, чтобы склонить Кремль к заключению соглашения и защитить мирное население Украины от атак РФ в зимние месяцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2026 году Украина сможет наладить производство до 20 миллионов беспилотников. Чтобы достичь таких показателей, необходима финансовая поддержка международных партнеров.

