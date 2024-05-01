Первый вариант это Эрдоган. Видимо, уже в прошлом. Его время прошло, появляются фигуры сильнее.

Третий (о втором — потом) вариант это Трамп. С ним имеем двойную рулетку. Во-первых, неизвестно, победит ли он на выборах, во-вторых же, это рулетка, в которую играют тараканы в его голове. Так что лучше всё решить без него, то есть ещё до ноября.

Ну а второй вариант — между прошлым и возможным, но нежелательным вариантом будущим — это Макрон плюс Си. Макрон любит нас, Си имеет влияние на врага, при этом между Францией и КНР чудесные отношения и их лидеры должны вскоре встретиться. По-моему — это лучшее из того, что вообще может быть.

Если они договорятся об Украине, шансы на мир очень вырастут. Можно будет даже успеть до саммита НАТО, ибо мир может быть так же внезапным, как и война.

НАТО, между тем, удивляет откровенностью. Они возьмут нас к себе после того, как мы победим (или проиграем?), — и после этого нас будут защищать. Вот такой надёжный блок защитников. Есть на кого надеяться…

При таких условиях мы должны соизмерять наши смелые желания и реальные возможности, учитывая при этом специфику партнёров. И их потенциальные капризы, ведь могут снова опоздать на полгода, а то и больше.

Если человечество не совсем зря существовало после окончания Второй мировой, территориальные вопросы должны решаться не обязательно до заключения мира (именно мира, а не перемирия!), но возможно — и после. Если все будут всё соизмерять.