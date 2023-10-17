16 октября отмечается Всемирный день продовольствия. Украина – один из крупнейших в мире производителей аграрной продукции и является традиционным экспортером продовольствия в доступной ценовой категории. Наша страна не только зарабатывает на экспорте агропродукции, но и вносит весомый вклад в поддержание глобальной продовольственной безопасности. Украинское продовольствие поставляется нуждающимся по всему миру в рамках гуманитарных программ. Российская военная агрессия наносит огромный ущерб аграрному сектору, подрывая возможности Украины поставлять доступное продовольствие на внешние рынки. РФ блокирует морские порты Украины, атакует портовую инфраструктуру, умышленно уничтожает зернохранилища, чтобы помешать украинскому экспорту. Москва использует фактор голода в мире как оружие для достижения своих политических целей. Несмотря на выход РФ из зерновых соглашений и блокаду, Украина прилагает значительные усилия для продолжения поставок продовольствия на внешние рынки: вместе с партнерами она проложила новый морской коридор и развивает сухопутную логистику.

Черноморские порты Украины, несмотря на обстрелы, постепенно восстанавливают свою функциональность: количество судов, которые загружаются зерном, всё увеличивается. В частности, два дня назад 3 новых судна зашли в порты Большой Одессы. Россия уже просто не способна полноценной морской блокадой. 13 октября в Севастополе был поражен очередной российский корабль "Павел Державин", получивший серьезные повреждения, также был подбит буксир. Морские дроны на вооружении в ВСУ сделали присутствие российских военных кораблей в Севастополе невозможным – их постепенно передислоцируют к Адлеру и Новороссийску на черноморском побережье Кавказа. Черноморский флот РФ потерял более половины своего военного потенциала с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Вместе с тем, за последний месяц из портов Большой Одессы вышло уже 28 судов – они вывезли более 1 млн 300 тысяч тонн украинского зерна. Россия уже не может диктовать свои условия на Чёрном море – мощь ее флота оказалась мифом. Однако государство-террорист не прекращает ракетные и дроновые удары по портовой инфраструктуре Украины, поэтому его защита должна усиливаться. Цель Путина – создать глобальный голод. Дальнобойные ракеты и ПВО для ВСУ – главная предпосылка сохранения украинского зернового коридора, который сейчас функционирует без участия России. Ракеты ATACMS, Taurus, а также управляемые дальнобойные авиабомбы GLSDB позволят эффективно поражать военные цели в глубоком российском тылу, прежде всего – корабли и системы ПВО. Флот государства-террориста на Чёрном море должен быть уничтожен – от этого зависит безопасность судоходства в северо-западной части его акватории.

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Освобождение Чёрного моря от российского порабощения невозможно без возвращения Крымского полуострова Украине. Крым – это международно признанная территория Украинского государства. Без деоккупации полуострова нельзя говорить о восстановлении справедливости и реализации принципов международного права. Россия систематически нарушает права населения временно оккупированного полуострова. Жестоко преследуются нелояльные к оккупации – как настоящие, так и мнимые. Особенно от российской оккупации Крыма страдают религиозные мусульмане, которым оккупационные власти навешивают ярлыки террористов, приговаривают к беспрецедентным срокам лишения свободы. Вопреки Женевским конвенциям Россия мобилизует граждан Украины в оккупированном Крыму в собственные вооруженные формирования и заставляет их воевать против Украины. Временно оккупированный Крым служил плацдармом для полномасштабного вторжения России в материковую часть Украины. Без возвращения полуострова под контроль Украины остаётся угроза повторения этого сценария. Москва систематически атакует материковую Украину с территории временно оккупированного Крыма. В течение 9 месяцев 2023 г. с территории полуострова и прилегающей акватории запущено: 230 единиц крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" (26 ракет в месяц); 590 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (65 в месяц); 40 баллистических ракет типа "Искандер"; 17 противокорабельных ракет П-800 "Оникс". Такие действия Кремля и его главы Владимира Путина являются террористической деятельностью. 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании России диктатурой и призвала страны-члены не признавать Путина легитимным президентом по завершении его каденции весной 2024 года. Путинский режим узурпировал власть и бессменно руководит Россией более 20 лет. За это время в РФ была уничтожена реальная политическая оппозиция и существенно ограничены гражданские права. Уничтожив все предохранители внутри РФ, Путин по своему усмотрению начинает кровавые войны и угрожает миру ядерной катастрофой. Без отстранения от власти диктаторского режима в Кремле, Россия будет продолжать агрессию и станет источником непредсказуемых угроз. Отказ признавать легитимность Путина после 2024 года – мощный сигнал международного сообщества о неприемлемости путинизма и других диктатур. ПАСЕ также поддержала решение об аресте Путина на основании ордера Международного уголовного суда, ведь преступники заслуживают наказания.