Партии Залужного, Зеленского и Порошенко возглавили топ-3 предпочтений украинцев на выборах в Раду – соцопрос

Как следует из результатов исследования, оформилась четверка лидеров по симпатиям избирателей – социологи отмечают, что эта тенденция сформировалась несколько месяцев назад, однако сейчас можно говорить, что тенденция закрепилась. Кроме того, разница в поддержке политических сил, занявших второе и третье место, находится в пределах статистической погрешности

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Социально-политические настроения украинцев (март 2026)", проведенного New Image Marketing Group совместно с "Деловой столицей", передает "ДС".

Участникам предлагали выбирать как из имеющихся политических партий, так и из таких, которые еще могут быть созданы.

Среди респондентов, которые будут участвовать в выборах и определились относительно кандидата, больше всего голосов получила бы гипотетическая партия экс-главнокомандующего, посла в Великобритании Валерия Залужного. Ее готовы поддержать 17,2%.

На втором – партия действующего президента Владимира Зеленского: 16,9%.

На третьем – партия "Европейская солидарность" пятого президента Петра Порошенко: 15,1%.

Далее следуют:

Партия Кирилла Буданова – 12,3%.

"Батькивщина" (Юлия Тимошенко) – 6,1%.

Партия "Азов" – 5%.

Партия Дмитрия Разумкова – 4,9%.

"Свобода" (Олег Тягнибок) – 4,8%.

Партия "Третья Штурмовая" (Андрей Билецкий) – 4,1%.

Партия Терехова – Кима (Игорь Терехов и Виталий Ким) – 2,9%.

Партия Сергея Притулы – 2,6%.

Новая партия бывших членов партии ОПЗЖ – 1,7%.

"Голос" (Кира Рудик, Ярослав Железняк) – 1,2%,

Партия Алексея Арестовича – 1%.

Радикальная партия Олега Ляшко – 0,8%.

"За будущее" (Игорь Палица) – 0,2%.

Другая – 3,2%.

Опрос по интерактивной структурированной анкете проводился 15-17 марта на территории Украины (кроме временно оккупированных частей Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма). В нем приняли участие 800 интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.