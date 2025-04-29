Парламент принял за основу законопроект о наказаниях за военные преступления против детей, – Елена Кондратюк

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12170 о дополнении Уголовного Кодекса отдельными положениями, касающимися военных преступлений против детей.

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Об этом сообщила вицеспикер Парламента Елена Кондратюк. За законопроект проголосовали 279 народных избранников.

"Это очень особенный для меня законопроект. Он также очень важен для родителей, родных и опекунов похищенных россией украинских детей", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Согласно документу, Уголовный Кодекс дополняется такими четко определенными проявлениями военных преступлений против детей, как:

- депортация, незаконное перемещение;

- неоправданная задержка репатриации детей;

- вербовка и использование ребенка в военных целях.

"Каждое из этих действий нарушает Женевские конвенции и дополнительные протоколы. За них будет предусмотрена ответственность от 8 до 12 лет заключения. До сих пор Уголовный Кодекс не содержал отдельных положений на эту тему. законопроекту.

Она также добавила, что он разработан в рамках парламентского трека #BringKidsBackUa – президентской инициативы по возвращению детей. Только официально таких детей 19,5 тысяч.

"Наша конечная цель – наказание всех причастных к военным преступлениям против украинских детей. Помочь в этом могут также санкционные списки других государств. Кондратюк.

Вицеспикер выразила искреннюю благодарность соавторам законопроекта: Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, Первому вицеспикеру Александру Корниенко, народной депутатке Галине Михайлюк также поблагодарила за поддержку и конструктив парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности и всех, кто проголосовал.