Парламент Нидерландов признал депортацию крымских татар геноцидом: в МИД объяснили, чем важно решение

Нижняя палата парламента Нидерландов в четверг, 19 июня, проголосовала за признание геноцидом депортации крымских татар властями СССР в 1944 году. До этого аналогичное решение приняли шесть других стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Канада.

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Ходатайство 18 июня 2025 года подал депутат Дерк Бойсвик. Текст опубликован на официальном сайте:

"Палата, выслушав дебаты:

– учитывая, что несколько стран признали массовую депортацию крымских татар в 1944 году Советским Союзом как геноцид,

– отмечая, что после незаконной оккупации Крыма в 2014-м многие крымские татары были заключены в тюрьму или подвергнуты пыткам Россией без причины или исчезли,

– полагая, что РФ, весьма вероятно, продолжила свою политику геноцида в отношении крымских татар,

заявляет, что массовая депортация крымских татар в 1944 году должна быть признана и осуждена как геноцид по сегодняшним меркам;

просит правительство провести расследование с государствами-членами ЕС, могут ли они и как одновременно признать геноцид крымских татар в 1944 году".

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил Нидерланды за принятие резолюции.

На своей странице в X (Twitter) он назвал это "мощным жестом солидарности с крымскотатарским народом, который все еще подвергается преследованиям в условиях временной оккупации Россией украинского полуострова Крым".

Министр иностранных дел считает, что официальное признание геноцида, "этой исторической несправедливости", имеет значение не только для установления истины и правосудия, но и для предотвращения будущих зверств.

"Я благодарю Нидерланды за то, что они стали седьмой страной за пределами Украины, признавшей это преступление геноцидом, и призываю все другие страны сделать то же самое. Это правильное дело", – подытожил Сибига.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 81-ю годовщину (18 мая) в Киеве почтили память жертв геноцида крымскотатарского народа. У мемориала состоялась официальная церемония возложения цветов с участием крымскотатарского сообщества, представителей власти и неравнодушных граждан.

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