Во время официального визита премьер-министра Индии Моди во Францию была достигнута договоренность между президентом Франции Макроном и индийским премьером о подготовке мирного плана прекращения войны, инициированной Россией, в Украине.

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Две страны договорились, что дадут поручение своим внешнеполитическим службам подготовить предложения по политико-дипломатическому решению военных действий в Украине, при этом этот план, как уже отмечалось сторонами, будет отличаться от того, что предлагали Китай и страны глобального Юга. Отметим, что китайский план, который позже Пекин назвал видением военных событий и их влияния в Украине, поначалу не воспринимался официальным Кремлём, но перед приездом главы КНР Си Цзиньпиня с государственным визитом в Россию, Москва передумала и заявила, что с интересом изучает китайское предложение. Киев с самого начала заявлял, что будет внимательно рассматривать позицию Китая, а что касается подготовки мирного плана, то он уже готов и называется "Формула мира", озвученной президентом Владимиром Зеленским на саммите G-20 в Индонезии. Поскольку инициатива Пекина и африканских стран не имела серьезного восприятия, возможно, поэтому в игру вступил Париж. Во французской дипломатии есть опыт посредничества, вспомним только войны в Хорватии и Боснии и Герцеговине. Даже заключение Минских соглашений происходило при посредничестве Франции. Хотя их результат известен.

Париж нуждался в достаточно влиятельном партнёре для начала своей дипломатической инициативы. Индия имеет едва ли не самое большое население на планете, является членом ядерного клуба, обладает широкими связями по всему миру, а также считается демократической страной, поэтому она полностью отвечала критериям надежного партнёра, особенно когда заключила соглашения о приобретении нескольких десятков французских истребителей и трёх подводных лодок. Не исключено, что во время пребывания в Пекине президент Макрон уже искал партнера по мирной инициативе, но, по-видимому, когда Китай услышал официальную точку зрения Франции, возможно, решил лучше не соглашаться с Парижем в таком щекотливом вопросе. Франция абсолютно осознает необходимость уважения правовых норм нерушимости существующих границ и государственного суверенитета стран-членов международного сообщества, поэтому, очевидно, план не будет базироваться на принципах замораживания конфликта, который открыто и под за столом пропагандируют премьер-министр Венгрии Орбан, президент Болгарии Радев и некоторые африканские страны. В Париже хорошо понимают, что всё это в конце концов принесёт только новую войну, и ещё большего масштаба. Но пятая колонна Кремля в международном сообществе продолжает пытаться лишь привлечь внимание к окончанию войны в Украине, не определив, кто её начал, чтобы обеспечить обход Москвой строгой юридической ответственности за преступления, совершённые на чужой территории, и выплату огромных компенсаций или репараций за уничтожение значительного количества украинских хозяйственных объектов и жилых домов. В Париже хорошо читают все эти примитивные трюки Кремля и его союзников, поэтому было заявлено, что план будет отличаться от всех предыдущих. Для того чтобы его хоть как-то приняли, и в Киеве, и в Москве, план, наверное, будет иметь определенные компромиссы. На саммите НАТО президент Украины Зеленский заявил, что не пойдет на потерю украинских территорий, даже одной деревни с одним жителем, поскольку это неприемлемо для украинского народа и международного права. С другой стороны, во Франции понимают, что позиция Путина сильно пошатнулась после попытки переворота ЧВК Вагнера, поэтому глава Кремля далеко не в той ситуации, чтобы диктовать свои условия. Согласно существующим дипломатическим и правовым процедурам, общий франко-индийский мирный план не может быть подготовлен раньше, чем за месяц, а более реально за два. Сейчас идёт украинское контрнаступление, поэтому через два месяца будет известно о его приблизительных результатах, которые опять-таки повлияют на конечную концепцию идеологии мирной инициативы. Во многом текст мирного документа будет выписан на поле боя украинскими воинами. И сделали бы они это убедительнее, если бы имели более современное оружие – от истребителей F-16 до высокоточных ракет ATACMS. Украинская армия этого пока не имеет, а как трудно сейчас вести наступление, когда имеешь минус по сравнению с российскими силами в боевой авиации, почти нулевое преимущество в танках и лишь незначительное преимущество в артиллерии. Союзники всё это хорошо понимают, но оказывают военную помощь ровно настолько, насколько дают.

При отсутствии положительной информации с театра боевых действий в Украине, кремлёвская пропаганда, похоже, решила пропиарить некоторые достижения в работе своих спецслужб. ФСБ России заявила, что предупредила вероятный сговор Украины с целью убийства двух известных российских журналисток. ФСБ сообщила, что задержала определенное количество лиц, якобы следивших за домами проживания и работы Маргариты Симонян и Ксении Собчак. Украина уже официально указала на абсурдность этих утверждений, поскольку по-прежнему категорически отвергала любые обвинения в причастности к убийствам россиян, поддерживающих войну в Украине. ФСБ утверждает, что задержанные сразу признались, что якобы готовили нападение на двух женщин в организации украинской стороны и им обещали вознаграждение в 1,5 миллиона рублей за каждую. ФСБ видимо считает, что все в мире действуют так, как бы действовали российские спецслужбы, которые по локоть в крови.

Симонян является главным редактором и ведущей Российского государственного телевидения, а также активным сторонником войны в Украине. Собчак – известная журналистка и телеведущая, которая также баллотировалась в президенты в 2018 году, якобы в оппозиции к самому Владимиру Путину. На самом деле она всегда поддерживала кремлёвский режим, но в гораздо более тонких формах. В большую политику Владимира Путина ввел её отец Анатолий Собчак. Он был мэром Санкт-Петербурга в начале и середине 90-х годов прошлого века и принял молодого Путина в качестве советника по внешней торговле. Тогда, в эпоху бандитского Петербурга, Путин заработал свои первые миллионы, как и Пригожин, и Медведев, и многие другие лица из ближайшего окружения нынешнего главы Кремля. Вообще непонятно, зачем Киеву ликвидировать этих двух женщин. Очевидно, Москва стремится продемонстрировать собственной общественности, что Украина якобы готова в своей политике уничтожать даже российских гражданских лиц женского пола, но постоянно находятся на страже федеральные агенты, которые сделали всё это невозможным. Итак, Кремль написал сценарий, в режиссуре ФСБ подобрали актёров и вот заговор вроде как бы оперативно разоблачён. Российский народ проглотил очередной информационный фейк. Но по-прежнему всё без всяких изменений в репертуаре кремлёвского театра абсурда.