Палиса оценил, может ли Путин объявить всеобщую мобилизацию в России

Не исключается, что российский диктатор Владимир Путин вскоре может объявить всеобщую мобилизацию в РФ. Это может произойти после выборов в Госдуму, которые состоятся в конце сентября.

Видео дня

Такое мнение в интервью медиа высказал заместитель руководителя Офиса президента и бригадный генерал Павел Палиса. Он подчеркнул, что сейчас страна-агрессор сталкивается с трудностями в привлечении добровольцев в ряды армии РФ.

РФ может готовиться к новым мобилизационным решениям

По словам Палисы, кремлевский глава может объявить всеобщую мобилизацию, или готовить что-то другое после выборов в Госдуму.

"Вполне возможно. Мы не исключаем возможного развития таких событий... и будем соответственно реагировать", – пояснил он.

Бригадный генерал отметил, что в России фиксируются проблемы с набором личного состава в армию, и запланированных показателей мобилизации они не достигают.

Он также проинформировал, что в этом году страна-агрессор сделала акцент на укомплектовании подразделений беспилотных систем, однако в первом квартале потерпела неудачу в наборе в эти части. Расчет делался преимущественно на выпускников и студентов технических вузов, однако, добавил Палиса, значительная часть молодежи не изъявляет желания вступать в ряды российской армии.

К тому же в сухопутные и штурмовые подразделения РФ преимущественно привлекают представителей социально уязвимых или незащищенных групп населения, тогда как комплектование высокотехнологичных войск, которые играют ключевую роль на поле боя, остается значительно сложнее.

"Еще один фактор, который свидетельствует о проблематике с набором, – я не говорю, что она критическая, но она есть у них, – в среднем с начала этого года единовременные выплаты за подписание контракта, как федеральные, так и региональные, выросли примерно на 25%. Однако все равно дефицит в кадрах у них есть. К сожалению, не такой, который позволит нам сейчас реализовать определенного рода преимущества. Однако он есть", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Финансовый стимул в армии РФ уже не является решающим мотивом

На вопрос о том, осталась ли у российских военных мотивация служить только в виде повышенных контрактных выплат, Палиса ответил, что не может обобщать мотивационные факторы.

"Я не могу утверждать относительно мотиваций в целом. У каждого своя мотивация как у гражданина России, так и у гражданина Украины, которые выходят на поле боя. Однако финансовый стимул сейчас уже не такой ключевой, который был год назад.", – резюмировал он.

Напомним, в Службе внешней разведки Украины заявили, что новая вероятная волна мобилизации в России может вызвать масштабные экономические проблемы и усилить кризисные процессы внутри страны. Российская экономика уже работает в условиях острого дефицита кадров, а дополнительное изъятие людей из гражданского сектора только ухудшит ситуацию.

Как писал OBOZ.UA, Палиса предоставил развернутый ответ относительно того, планируется ли снижение мобилизационного возраста в Украине и темы тема призыва женщин на военную службу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!