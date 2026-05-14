Новая волна мобилизации может добить экономику России – Служба внешней разведки

Новая вероятная волна мобилизации в России может вызвать масштабные экономические проблемы и усилить кризисные процессы внутри страны. Российская экономика уже работает в условиях острого дефицита кадров, а дополнительное изъятие людей из гражданского сектора только ухудшит ситуацию.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины, комментируя возможные последствия новых мобилизационных мероприятий в РФ. Там также отметили, что эффективность большой мобилизации в современной войне вызывает все больше вопросов.

Отток специалистов

Эксперты обращают внимание, что новая волна мобилизации может спровоцировать еще один массовый выезд граждан РФ за границу. И на этот раз последствия, вероятно, будут более ощутимыми. После мобилизации 2022 года часть россиян вернулась обратно, но теперь страну могут окончательно покинуть высококвалифицированные специалисты.

Речь идет прежде всего о работниках ІТ-сферы, инженерах, технических специалистах и представителях бизнеса. А это уже бьет не только по рынку труда, но и по налоговым поступлениям, внутреннему производству и работе предприятий. И именно этого в Москве пытаются избежать, но пока без особого успеха.

Финансовое давление

В Службе внешней разведки Украины также отметили проблемы с российским бюджетом. По данным ведомства, дефицит бюджета РФ уже значительно превышает запланированные показатели, а новые расходы на обеспечение мобилизованных только усилят нагрузку.

Обеспечение сотен тысяч военных требует больших средств – от выплат и снаряжения до логистики и обучения. В то же время экономика страны, находящейся под санкционным давлением, продолжает терять ресурсы. И хотя российские власти публично демонстрируют стабильность, внутри ситуация, похоже, становится все сложнее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году в стране-агрессоре России планируют завербовать в армию около 20 тысяч иностранцев иностранцев. В первую очередь – во всех федеральных округах, где уже осуществлены контрольные проверки численности мужчин-иностранцев в возрасте от 18 до 60 лет. Но это не единственный "ресурс", на который рассчитывают в Кремле. Соответствующая работа ведется и за пределами РФ.

