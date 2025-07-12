Пахнет тоталитаризмом: Кличко об уголовных делах, обысках, арестах тех, хто не согласен с властью

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о ситуации угрозы демократии в Украине. По заданию центральной власти открываются уголовные дела, происходят обыски, задержания и аресты всех несогласных с действиями власти.

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Об этом мэр столицы написал в своем телеграм-канале.

"В условиях, когда ключевой вызов — сохранение государственности страны, правоохранительные органы по заданию центральной власти продолжают кошмарить всех, кто эту власть критикует или выражает несогласие с ее действиями.

Эта адская машина набирает обороты. И тоталитаризмом пахнет, на самом деле, все сильнее. Мы оказались в ситуации угрозы демократии в стране. То есть, уничтожению принципов, которые страшной ценой отстаивает сегодня Украина, ее защитники", – отмечает Виталий Кличко.

По его словам, уголовные дела, обыски, задержания, аресты происходят под прикрытием военного положения, войны. На самом деле таким образом сводятся счеты с политическими оппонентами, представителями местного самоуправления, критически настроенными экспертами, журналистами и активистами.

"От края этой пропасти нужно отойти. И об единении не в обращениях говорить, а реально объединять все силы, общество, всем вместе бороться с агрессором. Не уничтожая закон и демократию в своей стране. Не теряя времени. Только бы не проснуться поздно...", – подытожил мэр Киева.