"Ожесточенная борьба в сфере РЭБ": командующий НАТО рассказал, какой урок следует извлечь из войны в Украине

Подготовка украинских военных к войне с Россией напомнила западным инструкторам о важности радиоэлектронной борьбы (РЭБ). После окончания холодной войны этому ключевому навыку уделялось все меньше внимания, но теперь он приобретает все большее значение в условиях современных боевых действий.

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Об этом Business Insider рассказал норвежский бригадный генерал Атле Молде, командующий оперативной группой Legio. Он отметил, что подготовка украинских военных – это один из способов, с помощью которого страны-партнеры могут применить уроки войны в своих вооруженных силах.

Норвегия возглавляет новую многонациональную учебную программу на территории НАТО по подготовке украинских войск к боевым действиям. Инструкторы делятся западным опытом, а также изучают уроки, полученные от украинских солдат-участников, которые привносят ценный боевой опыт в таких сферах, как электронная война и использование беспилотников.

По словам Молде, одним из выводов, которые Норвегия делает на основе этого сотрудничества, является возрождение важности средств радиоэлектронной борьбы.

"В сфере радиоэлектронной борьбы Запад, НАТО и западные вооружённые силы обладали немалым потенциалом ещё во времена холодной войны. Но после распада Советского Союза, окончания холодной войны, когда мы перешли к борьбе с повстанцами и подобным операциям, все это отошло на второй план", – отметил военный.

Сейчас, по его словам, Запад должен "восстановить эти возможности".

Украинский опыт

Частью войны в Украине является ожесточенная борьба в сфере радиоэлектронной борьбы. Обе стороны пытаются обнаруживать, подавлять и выводить из строя средства связи, дроны, навигационные системы и датчики противника.

Вооруженные силы Украины и РФ постоянно разрабатывают новые тактики и технологии, чтобы обеспечить функционирование собственных систем и одновременно вывести из строя системы противника.

Война в Украине заставила вооруженные силы западных стран столкнуться с требованиями современных масштабных боевых действий. Это побудило их увеличить инвестиции в технологии, а также в те критически важные средства, которые в период после окончания холодной войны были оставлены без должного внимания.

Молде отметил, что среди других важных выводов, которые Норвегия делает на основе этих учений, – то, как Украина эффективно использует дроны, и как Норвегия может защититься от использования дронов Россией, а также важность противовоздушной обороны.

Важность противовоздушной обороны – это урок, который, по словам партнеров, они извлекли из этой войны. ПВО – это еще одна сфера, которой союзники пренебрегали после окончания холодной войны, но к которой им теперь приходится возвращаться.

После окончания холодной войны союзники сократили инвестиции в наземные средства противовоздушной обороны, но сейчас увеличивают их, опасаясь, что из-за резкого роста количества дешёвых дронов не удастся развернуть достаточное количество средств, чтобы защитить все объекты или хотя бы те из них, которые являются критически важными.

Как сообщал OBOZ.UA, в Геленджике защитники Украины уничтожили уникальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант" стоимостью 1,5 млн долларов, предназначенный для подавления спутниковой связи Starlink. Примечательно, что этот самый мощный комплекс РЭБ, который должен быть кошмаром еще и для дронов, не впервые оказывается под ударом, что вызывает сомнения в эффективности этой Wunderwaffe.

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