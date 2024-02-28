'Ответ исключительный': эксперт опроверг пропаганду о нелегитимности Зеленского

Законодательных оснований говорить о не легитимности президента Владимира Зеленского из-за того, что выборы 31 марта не состоятся, нет. Чтобы рассеять российский миф о якобы незаконности украинского президента, достаточно открыть Конституцию и законодательство Украины.

Такой совет дал политолог Петр Олещук в интервью OBOZ.UA. Он опроверг кремлевскую пропаганду и объяснил, как обнаружить "российский след" в спекуляциях на эту тему.

Эксперт отметил, что Конституция дает исключительный ответ на вопрос о легитимности президента Владимира Зеленского.

"Нужно открыть Конституцию Украины и прочитать 108 статью, где будет четко написано, что президент Украины исполняет свои обязанности до вступления по итогам выборов в должность нового президента Украины. Это опять же исключительный ответ на этот вопрос, на уровне законодательства – выборы под время военного положения в Украине запрещено, т.е. если прочитать закон Украины и прочитать Конституцию, то становится совершенно очевидно, что сейчас выборы не могут быть проведены. Опять же президент исполняет свои обязанности согласно 108 статье Конституции. Вот и все. Все остальное – это спекуляции", – сказал политолог.

По словам Олещука, выявить "российский" следует в этих мифах о "не легитимности" президента Украины из-за непроведения выборов в условиях войны, очень просто. Российские пропагандисты руководствуются исключительно своим пониманием власти.

"Как определить, что здесь растут российские уши? Очень просто, они (россияне. – Ред.) не говорят о выборах в Верховную раду, потому что их это не интересует. Они привыкли, что парламент – это сугубо номинальный орган. Хотя Украина – это парламентско-президентская республика, и полномочия парламента завершились осенью прошлого года, но что самое интересное, это абсолютно их не волнует... Об этом абсолютно никто не говорит, потому что это никого не интересует, легитимное правительство или нет, пусть хоть 10 лет работают, а вот президент их интересует. Потому что в России не знают о существовании парламента. У них парламента не существует, у них существует только президент", – пояснил Олещук, откуда взялась тема "не легитимности" президента Зеленского.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кулеба, Зеленский и Буданов прояснили, как РФ использует тему выборов в Украине. Кремль концентрирует внимание на внутреннем и внешнем разъединении страны, а также пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

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