Как РФ использует выборы для раскола в Украине: Кулеба, Зеленский и Буданов прояснили ситуацию

Российская Федерация концентрирует внимание на внутреннем и внешнем разобщении Украины. Кремль пытается расшатать ситуацию и на международном уровне.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума "Украина. Год 2024". Глава внешнедипломатического ведомства отметил, что российский нарратив об усталости от войны полностью направлен на внешнее разъединение.

"На внутреннее разъединение рассчитан второй нарратив – выборы в Украине. Мы уже видим их усилия. Эту историю они пытаются разогнать и на международном уровне. Это история с которой надо очень осторожно, но решительно работать, потому что россияне будут дальше это расшатывать", – объяснил министр.

По словам главы МИД, происходящее в Польше – это очевидный российский след. Цель, по данным Кулеба, очень проста – сыграть на ситуации, чтобы расколоть.

"Как противодействовать? Во-первых, сохранять единство. Второе – нужно ежедневно работать на результат. Когда ежедневно будет поступать оружие, будут санкционные пакеты, когда ежедневно будут решения – эти решения будут выбивать почву из-под ног России", – прокомментировал министр.

В свою очередь глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия проводит "максимально дорогую" операцию под названием "Майдан 3", цель которой – посеять среди украинцев мнения о нелегитимности принятия решений в Украине с целью нанести поражение на поле боя в июне 2024 года.

"Сейчас идет очень серьезная операция. Они не нашли ничего лучше, чем назвать ее "Майдан 3". Это максимально дорогая операция для них, и она провалится, потому что нам известно все, что они затеяли", – рассказал глава ГУР.

По его словам, в рамках этой операции они спланировали следующее: создать ситуацию, при которой подвергнуть сомнению легитимность не столько президента, сколько принятие решений вообще в Украине в период после 31 и 20 мая этого года.

Также Владимир Зеленский заявил, что за разговорами о его нелегитимности в должности президента Украины после мая 2024 стоит Кремль, который проплачивает эту кампанию.

"О легитимности – это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки "Семерки" (G7) имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян. Все против этого, абсолютно все, чтобы считать Зеленского нелегитимным на фоне войны", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в социальных сетях начали распространять анонимную рекламу сайтов, якобы связанных с бывшим Главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Украинцев предупредили о новой враждебной ИПСО и призвали не регистрироваться на этих ресурсах.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного и назначил нового главнокомандующего ВСУ Сырского. Президент поблагодарил Залужного за два года защиты и заявил, что предложил ему остаться в команде.

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