Больше невозможно откладывать вопросы запрета московской церкви в Украине, представители которой являются гражданами России и осуществляли шпионскую деятельность во время войны в пользу врага. Это нужно решить немедленно.

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Об этом заявил Петр Порошенко на брифинге.

"Пока Верховная Рада сама себя отправила в отпуск на срок больше месяца, "Европейская Солидарность" сегодня активно работает", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что последнее заседание парламента было 23 июля.

"Уже более двух недель Верховная Рада Украины бездельничает: уехала в заграничные командировки в отличие от нас, которых ограничивают незаконно в обеспечении проведения международной, межпарламентской, дипломатической деятельности", – добавил он.

"Сегодня есть ряд проблем, которые невозможно дальше переносить без деятельности Верховной Рады Украины. В условиях военного положения парламент работает в режиме одного пленарного заседания и не нужно собирать подписи, достаточно для этого только решения председателя ВРУ или решения монобольшинства", - подчеркнул п' президент Украины.

Он подчеркнул, что "Европейская Солидарность" требует немедленного рассмотрения вопроса о запрещении деятельности московской церкви в Украине.

"Это закон (№8371) о запрете российской православной церкви - "пятой колонны" в Украине. Тогда нам объясняли, что нужно собрать еще несколько раз рабочую группу, провести международные консультации. Рабочая группа так через две недели и не была собрана", - сказал он. Международные консультации, в том числе и в США, ярко продемонстрировали, что ни Вашингтоне, ни в Конгрессе, в кругах общественных никто даже не поднимал вопрос о свободе вероисповедания, свободе совести в Украине", – отметил Порошенко.

"Отмечаю – ни одной украинской церкви ничего не угрожает. Мы говорим об адекватных действиях, которые связаны с вопросами национальной безопасности только в отношении РПЦ. Именно той церкви, которая в Украине имеет своих представителей с паспортами граждан России, осужденных украинскими судами за шпионскую и антигосударственная деятельность. Именно те, кто сдавали наших спецназовцев, именно те, кто наводил ракеты на мирное население Украины", – отметил пятый президент Украины.

"Мириться с этим, дальше откладывать этот законопроект является преступной деятельностью", – сказал он.

Порошенко также добавил, что те, кто сомневается в законопроекте, после его принятия могут обратиться в Венецианской комиссии за выводом.

"Наши консультации в Страсбурге показывают, что закон полностью отвечает требованиям Совета Европы, полностью соответствует Конституции Украины и уже нет никаких оснований, даже объяснений, даже любого ответа украинскому обществу, из какого испуга у нас руководство Верховной Рады блокирует рассмотрение указанного законопроекта", – также подчеркнул он.

"Мы настаиваем, чтобы следующее заседание Верховной Рады началось именно с рассмотрения этого законопроекта", – отметил Порошенко.