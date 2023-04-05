''Отрабатываем зарплату'': Лукашенко приехал к Путину на переговоры. Фото и видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 5 апреля, снова прибыл в столицу страны-агрессора Москву. Там он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщили беларуские и российские СМИ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Они писали, что после рукопожатия двух лидеров Лукашенко повернулся к подчиненным Путина и сказал им: "Уставший президент! Куда вы смотрите?".

Российский диктатор попытался юморить, сказав, что сейчас "надо немножко работать", и в шутку добавил, что в конце месяца он пойдет в кассу за получкой: "Надо отрабатывать зарплату", – отметил Путин.

Лукашенко продолжил эту тему, сказав, что они "точно отработали зарплату, которую им платят". После вступительного разговора у камина у президентов РФ и Беларуси начался рабочий ужин.

Перед ним они успели поговорить о Союзном государстве России и Беларуси. Лукашенко упомянул 28 союзных программ и заявил, что они реализованы почти на 80%. На завтра запланировано мероприятие, во время которого диктаторы должны подвести определенные итоги.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 марта беларуский диктатор Лукашенко, выступая с посланием к парламенту Беларуси, предложил немедленно прекратить войну в Украине, объявить перемирие без права перемещения техники и переброски оружия с обеих сторон.

– В Кремле отреагировали на "миротворческое" заявление Лукашенко об Украине и сказали, что оно будет обсуждаться лидерами РФ и Беларуси.

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