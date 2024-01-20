Отношения между Украиной и Британией не зависят от того, кто у власти, – Зеленский

Украина и Великобритания выстроили прочные отношения на фоне полномасштабного вторжения России. Они не зависят от того, кто у власти в Киеве и Лондоне.

Видео дня

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News. Он добавил, что Великобритания четко демонстрирует свою поддержку Украины.

"Мы построили наши отношения с Британией, как бы это ни прозвучало, но благодаря этой войне. Мы построили их очень-очень крепкими. Мы знаем, что можем рассчитывать друг на друга", сказал глава украинского государства.

Отвечая на вопросы интервьюера по поводу ожидаемых в этом году выборов в Соединенном королевстве, по результатам которых может смениться премьер-министр страны, Зеленский выразил убеждение, что это не повлияет на межгосударственные отношения.

"Независимо от сидящего на Даунинг-стрит или на Банковой", – отметил украинский президент.

Он добавил, что Лондон ясно демонстрирует свою поддержку Украины даже в трудные периоды.

"Когда у вас сложный период, вы действительно видите, кто остается с вами в тот день, когда каждый звонит вам и говорит: у вас есть 5 дней… это очень важный момент", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по гарантиям безопасности. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной.

Кроме того, Риши Сунак объявил о пакете помощи Украине объемом 2,5 млрд фунтов – самый большой с начала полномасштабного вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!