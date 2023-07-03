Меня иногда обвиняют в том, что я, мол, чересчур оптимист и частенько выдаю желаемое за действительное. Да — оптимист, и этим горжусь!

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Больше того: я оптимист не простой, а диванный! Но диван мой — не на Луне, а в Харькове, где я живу всю войну.

"В начале было Слово", — так начинается Евангелие от Иоанна. Слово — первично. Оно формирует реальную действительность. При этом оптимизм — это очень по-христиански. Оптимизм, как и любовь, — суть христианства. Христианин настоящий — пессимистом быть просто не может. Его вера ему такой возможности не даст. Христианин всегда остаётся оптимистом, тем самым улучшая и мир, и себя.

Всегда, когда я размышляю на эту тему, вспоминаю одно и то же: мамаша кричит своему ребёнку: Не беги, упадёшь!; он падает — и она торжественно заключает: Я сказала! У меня нет сомнений, что ребёнок упал от её крика — слово было причиной. Вариант "Не беги, мой хороший!" — гораздо эффективнее. Он не накаркивает беду и вдобавок действительно делает дитё чуть-чуть-чуть лучше. По причине того, что просто именно так было сказано.

Пессимисты заявляют, что им легче жить, ибо они никогда не вынуждены разочаровываться: ошиблись — радуются, угадали — торжествуют. Ну, кому легче, я бы поспорил, ведь, каркая, они ухудшают реальность вокруг себя и в мире — эту жизнь лёгкой не назовёшь. И главное — как раз не в том, кому легче, а в том, кто делает действительность лучше, а это, безусловно, оптимисты.

Оптимист — не тот, кто кидает вверх шапку (в июле шапок и нет), а тот, кто верит в хорошее, чем уже его приближает. Прошлое и настоящее — неприкосновенны, какие ни есть, и это принципиально, а вот на будущее — можно влиять.

"Я знаю силу слова" — гениальные слова Поэта Украины Владимира Сосюры. Обращу внимание: по-украински и по-русски эта фраза пишется совершенно одинаково. В дни войны вижу в этом знак: слово это сила, и важно, кто им вооружён и с какой целью пользуется.

Следите, бл*дь, за языком (извините за пафос)…

А вообще-то я собирался писать совершенно о другом. Один из неофициальных рупоров патрушева и фсб рф напророчил, что путин не будет больше участвовать в выборах, да и сами ближайшие выборы могут оказаться не президентскими, а в некий новый российский орган — возможно, переходный — в связи с кардинальным переустройством власти, дни путина в которой сочтены.

Не менее важно и следующее. Коль уж пуйло после мятежа открыто созналось, что водило весь мир за нос и пригожинские вагнер вместе с конкордом финансировались государством, то теперь все, кто успели признать вагнер террористической организацией, включая и американцев, которые тоже это признали, уже просто обязаны автоматически признать спонсором терроризма (в самом буквальном смысле!) саму россию. То есть тьма там будет сгущаться усилиями как изнутри, так и снаружи.

Однако пессимисты снова обвинили бы меня в оптимизме, вот вместо важной статьи по делу и объясняюсь, тоже иногда надо.