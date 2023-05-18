'От кризиса нет панацеи': СМИ раскрыли детали переговоров Зеленского и спецпредставителя Китая в Киеве

В КНР сообщили, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках европейской поездки. В КНР Он в разговоре с главой государства отметил, что "от кризиса нет панацеи", также заверил, что Пекин будет помогать Украине "в пределах своих возможностей".

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Об этом пишет издание Bloomberg. В то же время журналисты подчеркнули, что в Киеве встречу президента со спецпредставителем Китая не подтвердили.

"Спецпредставитель Китая Ли Хуэй встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на этой неделе, когда Пекин начал европейское турне, направленное на достижение мира. "От кризиса нет панацеи", – сказал Ли украинскому лидеру, согласно отчету, опубликованному в четверг министерством иностранных дел Китая. Окончание войны потребует от всех сторон "укрепления доверия и создания условий прекращения огня и мирных переговоров", – пишет издание.

Согласно сообщению, Ли также заверил украинского президента, что Китай поможет Украине "в пределах своих возможностей".

В то же время, издание констатирует, что китайская сторона не сообщила, что ответил на это Зеленский. В то же время Киев встречу президента и китайского спецпредставителя не подтвердил.

Вместо этого Украина подтвердила встречу Ли с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на этой неделе. Целью встречи было обсуждение двустороннего сотрудничества и пути завершения войны в Украине.

Согласно официальному сообщению на сайте МИДа, Кулеба во время встречи со спецпредставителем Китая подчеркнул, что Украина не примет ни одного предложения, которое включает замораживание войны или потерю украинских территорий.

"Этот комментарий, очевидно, был прямым отказом от документа с изложением позиции Китая относительно прекращения войны, опубликованного ранее в этом году, в котором предлагалось прекращение огня, которое заморозило бы боевые действия и оставило бы российские войска на территории Украины", – комментирует издание.

Напомним, 20 марта текущего года глава КНР Си Цзиньпин прибыл в Кремль и провел встречу с Путиным. Этот визит состоялся через месяц после того, как Пекин обнародовал свой противоречивый "мирный план", который скептически восприняли как в Киеве, так и в западных столицах.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за возобновление переговоров Украины и РФ.

В конце апреля китайский лидер провел телефонный разговор с Зеленским, заверив, что "Китай не будет подливать масла в огонь" и назвал переговоры единственным выходом из войны. Это был первый прямой контакт между Украиной и КНР на высочайшем уровне после начала полномасштабного российского вторжения. Тогда же он сообщил, что направит в Украину спецпредставителя Китая по Евразии.