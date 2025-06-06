От двух до десяти лет тюрьмы

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №12406, который предусматривает уголовную ответственность за нарушение и обход экономических санкций. В случае окончательного одобрения документа и подписания его Президентом Владимиром Зеленским, в Уголовном кодексе Украины появится новая статья.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. По его словам, законопроект поддержали 254 народных депутата.

Основные положения законодательной инициативы: устанавливается уголовная ответственность за нарушение и обход санкций, прежде всего финансовых, предусмотрено наказание как за умышленные действия, так и нарушения, совершенные по неосторожности, санкции: штраф от 425 тысяч до 2,04 миллиона гривен или лишение свободы на срок от 2 до 10 лет; устанавливается стоимостный порог в 151,4 тысячи гривен для отграничения незначительных нарушений, дополнительное наказание: запрет на осуществление профессиональной деятельности до 15 лет, а в отдельных случаях – конфискация имущества, для юридических лиц предусмотрено

Железняк уточнил, что субъектами правонарушений могут быть не только лица, на которых непосредственно наложены санкции, но и третьи стороны.

В Министерстве юстиции объяснили, что принятие этого закона является выполнением обязательств перед Европейским Союзом. Там напомнили, что в апреле 2024 года ЕС утвердил директиву, которая обязывает страны-члены криминализировать нарушение санкций.

"Подобное законодательство уже действует в США, Великобритании, Канаде и ряде других стран. Теперь и в Украине будет введен правовой механизм, который позволит привлекать к ответственности за обход и нарушение санкций, усиливая их эффективность в интересах национальной безопасности", – заявили в министерстве.

Впрочем, не все разделяют оптимизм относительно данного законопроекта. Он уже вызвал немало критики. Юристы предостерегают, что размытые формулировки могут открыть путь к правовому произволу, а сам закон – стать инструментом давления.

О том, какие перспективы имеет этот законопроект и с какими рисками может столкнуться общество в случае его принятия, – читайте в нашем материале.

Риски для физических лиц

На сегодня под санкционными ограничениями находится более 1,5 тысячи граждан Украины. Большинство из них, около двух третей, имеют российское гражданство и уже давно покинули страну.

Однако за последний год появилась новая тенденция: все чаще под санкции попадают украинцы без двойного гражданства.

В 2024 году ограничения были наложены на 135 таких лиц, а с начала полномасштабного вторжения их количество выросло до 188. Иными словами, почти 70% санкций против граждан без запасного гражданства были введены именно за последние 12 месяцев.

По мнению кандидата юридических наук, заместителя Генпрокурора Украины в 2019-2022 гг Гюндуза Мамедова, санкции против украинских граждан являются нелогичными и не обеспечат надлежащего правового результата.

"Прежде всего важно понимать, что санкции - это мера воздействия, которая применяется в ответ на нарушение норм или правил международного, национального или корпоративного права. В контексте международного права санкции обычно означают меры, принимаемые против государства, организации или индивидуумов с целью побудить их к соблюдению международных норм или исправлению поведения, нарушающего эти нормы. Поэтому, например, когда речь идет о наших гражданах, то, по моему мнению, внесение их в санкционные списки является нелогичным и не обеспечит надлежащего правового результата. Случаи, когда граждане Украины нарушают законодательство, должны быть рассмотрены в соответствии с уголовным или административным законодательством", – отмечает Мамедов.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отмечает, что санкционный механизм должен быть полностью перенесен в поле уголовного права.

"Санкции – это отдельный специальный механизм, когда отсутствует возможность преследования в судебном порядке. И, соответственно, лицо, находящееся в пределах юрисдикции государства, то есть когда государство, грубо говоря, может до него "дотянуться", то к такому лицу применяются инструменты судебного преследования, что, соответственно, предусматривает независимый, состязательный процесс и, будем говорить так, соответствует общим принципам верховенства права. То есть лицо имеет возможность доказывать свою невиновность. А собственно санкционный механизм в этой украинской интерпретации является внесудебным наказанием (а не ограничением влияния и средством экономического давления, как это должно быть) и, следовательно, выглядит квазикриминальным механизмом. В этом проблема. Все должно быть перенесено в поле уголовного права - чтобы лицо, которое обвиняют, могло использовать право на защиту. Потому что неизвестно, каким образом лицо вносят в санкционный список и какова процедура изъятия такого лица и списка. Об осуществлении независимого надзора за этим процессом речь не идет", – говорит Павличенко

В свою очередь, адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект в нынешней редакции содержит ряд серьезных проблем и представляет угрозу для прав человека.

"Речь идет о санкциях, применяемых к гражданам Украины, которые находятся в Украине. Людей фактически лишают всего – даже возможности нормально существовать, покупать одежду, получать медицинскую помощь. Поэтому я рассматриваю этот законопроект не как предохранитель, а как геноцид собственных граждан", – заявляет Кравец.

Он приводит пример: если подсанкционное лицо сломает ногу и обратится в больницу, ему могут отказать в оказании помощи, чтобы потом не нести ответственность за содействие обходу санкций. Это, по словам адвоката, является грубым нарушением основополагающих прав человека.

"Даже в тюрьме людям оказывают медицинскую помощь. А здесь получается, что вина устанавливается только санкциями, без суда и следствия, а человека лишают возможности существовать. Более того, пытаются наказывать даже тех, кто попытается ему помочь", – подчеркивает он.

Отдельную опасность, по мнению Кравца, составляет ответственность третьих лиц, которые могут даже не знать, что оказывают помощь подсанкционному лицу, но все равно будут привлечены к ответственности.

"Так что нам теперь делать? Вводить какие-то "желтые звезды" или татуировки на лбу для подсанкционных, чтобы все вокруг знали, что им нельзя оказывать помощь. Это абсурд. И самое страшное – мы не видим никакой публичной реакции или хотя бы элементарных возражений со стороны омбудсмена по правам человека или правозащитных организаций", – заключает адвокат.

Кроме того, Кравец отмечает еще одну серьезную угрозу: под риск наказания могут попасть даже адвокаты, которые оказывают правовую помощь подсанкционным лицам.

"Если дойдет до того, что адвокатов будут привлекать к ответственности просто за выполнение профессионального долга, – я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Даже в самых тоталитарных государствах не было примеров, когда юристов наказывали только за то, что они защищают своих клиентов", – отмечает Кравец.

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев отмечает, что, несмотря на формальную логику усиления контроля, сам законопроект содержит серьезные угрозы выборочного применения – из-за размытости ключевых понятий.

"Действия государства по криминализации такого обхода здесь выглядят с одной стороны достаточно логичными, с другой стороны беспокойство вызывает недостаточно четкие формулировки понятий нарушения и обход санкций, которые могут стать основанием для выборочного применения уголовной ответственности по политическим соображениям", – отмечает Князев.

Он также обращает внимание на то, что законопроект фактически узаконивает внесудебную практику наказания, которая ранее применялась без надлежащей юридической процедуры. Теперь этим делам предоставляется статус полноценного уголовного производства.

"То есть если раньше в отношении гражданина Украины были применены так называемые внесудебные механизмы привлечения к фактически уголовному (по критериям Энгеля) уровню ответственности, сомнительность которых очевидна, в том числе, думаю, и для международных судебных институтов, то теперь такие лица получат уже уголовное дело, зарегистрированное и рассмотренное по всем процессуальным процедурам и приговор настоящего суда. То есть внесудебные механизмы ответственности фактически будут закрепляться приговором суда", – говорит Князев.

Риски для законного бизнеса

Впрочем, на рисках для физических лиц проблемы законопроекта не исчерпываются. Потенциально он может серьезно ударить и по бизнесу – особенно в условиях, когда ключевые понятия остаются нечеткими, а ответственность может наступать даже без прямого нарушения.

На это обращает внимание адвокат Елена Доненко, которая считает, что размытость формулировок, в частности отсутствие четкого определения "подсанкционных активов", создает особенно опасные условия для предприятий, которые лишь косвенно связаны с лицами под санкциями.

По ее мнению, это создает огромные риски для легального бизнеса, который может оказаться под ударом только из-за частичного присутствия в структуре собственности лица, находящегося под санкциями.

Чтобы проиллюстрировать эту проблему, она приводит пример:

"Представим компанию, которая выращивает огурцы. Ее акциями частично владеет подсанкционное лицо. Продукция этой компании поставляется в торговые сети. Понятно, что магазины могут не знать о структуре собственности, и тем более, о наличии подсанкционного совладельца. Но сумма поставки может превысить порог в 150 тысяч гривен, определенный в законе. Так что супермаркет должен отказаться от поставки? Или как им узнать, кто среди совладельцев компании под санкциями? Что дальше? Эти товары должны исчезнуть с полок? А само предприятие уволить всех работников и объявить банкротство только из-за доли одного из совладельцев?", – говорит адвокат.

Кроме этого, Доненко критикует положения данного законопроекта о банкротстве, в частности, раздел "доведение до банкротства", который, по ее словам, может быть использован против добросовестных кредиторов.

"Там есть отдельный раздел, который называется "доведение до банкротства", и это вообще какая-то ерунда. Например, предприятие имеет подсанкционного собственника и не рассчитывается с кредитором. В обычном порядке кредитор имеет право обратиться в суд с требованием признать должника банкротом, чтобы вернуть средства. Но согласно новому закону, если сторонний кредитор подаст иск после его принятия, это могут расценить как "искусственное доведение подсанкционного предприятия до банкротства с целью вывода активов". Какой кредитор решится обратиться в суд в такой ситуации? Очевидно, никто. Все просто будут сидеть и молчать, чтобы не получить уголовную ответственность", – подытоживает адвокат.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко также обращает внимание на риски, которые могут возникнуть в случае привлечения к ответственности не только подсанкционных лиц, но и третьих сторон, которые могут быть во внесудебном порядке обвинены в "обходе санкций".

"Относительно предложенных в парламенте изменений по обходу санкций интересной является предложенная формулировка понятия "обход санкций", которое заключается в приобретении или перемещении активов от подсанкционного лица или в доведении до банкротства субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого применена санкция. Проблематика чисто финансового мониторинга, и вполне лежит в плоскости обеспечения права собственности, что должно рассматриваться в контексте соблюдения статьи 1 Первого протокола к Европейской конвенции по правам человека и можно ожидать через несколько лет соответствующих дел в ЕСПЧ с решениями против Украины", – говорит Павличенко.

По его мнению, механизм формирования списка подсанкционных может стать полем для манипуляций:

"Есть риск, что в них могут попасть "неудобные" для власти люди - те, на кого нужно, мягко говоря, или надавить, или даже расправиться с ними", – говорит он.

По убеждению Павличенко, такие подходы выталкивают Украину из условного поля верховенства права, в котором она находилась до сих пор, - в пространство, где решения принимаются в ручном режиме неправовым способом:

"Такие решения не могут считаться правовыми", отмечает он.

Перспективы в зале Парламента

Несмотря на то, что законопроект о криминализации обхода санкций уже поддержан в первом чтении, его окончательная редакция до сих пор остается под вопросом.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас отмечает, что пока еще рано говорить о конкретных сроках рассмотрения законопроекта во втором чтении.

"У нас есть 14 дней для подачи поправок. Соответственно, ожидаем истечения этого срока. После того как мы поймем, какое количество будет правок, мы сможем спрогнозировать, как они будут обработаны депутатами и комитетами", – говорит Ионушас.

Он также добавил, что поддерживает данный законопроект.

Сейчас в парламенте идет активное обсуждение, и, как отмечает народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, не все из тех, кто голосовал "за", поддержат документ во втором чтении.

По словам Сергея Власенко, ко второму чтению готовятся ключевые поправки, которые должны установить четкие критерии относительно того, в каких именно случаях к гражданам Украины могут применяться санкции.

"Речь идет о двух категориях лиц: те, кто находится на оккупированных территориях, и те, кто проживает в стране-агрессоре. Единственное, в чем я убежден почти на 100%, – что мы не достигнем консенсуса по этому вопросу. Я думаю, что "Слуги народа" не пойдут на это - по понятным причинам. Но по всем остальным поправкам точно будет дискуссия, и законопроект точно будет изменен. Какой он будет - это вопрос другой. За это будет определенная борьба в сессионном зале, и какие-то поправки будут голосоваться, какие-то – проваливаться", –- отмечает Власенко.

Отдельно Власенко прокомментировал применение санкций к гражданам Украины, которые находятся на подконтрольной государству территории.

"Должны ли попадать под санкции граждане Украины, которые находятся на территории, контролируемой украинской властью? Нет, не должны. Потому что у государства есть другие механизмы влияния. Если вы считаете, что лицо совершило правонарушение – применяйте правоохранительную систему", – объясняет он.