В ходе официального визита Председателя КНР в Российскую Федерацию были озвучены заявления глав двух государств о состоянии двусторонних отношений и позициях по важным международным вопросам, прежде всего войне в Украине. Пекин на словах публично демонстрировал свою благосклонность к путинскому режиму, хотя заявления китайского президента всегда следует читать между строк.

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С одной стороны, в Пекине осознают, что отношения с США и демократической Европой не самые лучшие, а с другой, потеря Китаем американского и европейского рынков будет означать конец стабильного развития национальной экономики и стагнацию, а возможно и крах многих отраслей экономики, прежде всего технически передовых и инновационных, а также производства товаров широкого потребления. Экономическая и политическая война Китая против США и Европы может также означать полную стагнацию отношений с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией.

В течение всего нескольких лет Китай может как-то обойти эти богатейшие рынки, но уже в среднесрочной перспективе его может ожидать экономический коллапс. Россия предлагает свою замену торговым партнерам Пекина на Западе, но экономический потенциал Москвы в пятнадцать раз меньше финансовых возможностей западного мира, и это просто поставит Китай на колени. Именно поэтому Пекин разыгрывает карту максимального расширения экономических отношений с РФ, потихоньку превращая Россию в сырьевой придаток Китая, а с другой, изо всех сил старается поддерживать экономические контакты с промышленно и инновационно развитым Западом. Пекин считает очень вредным выбирать между Москвой, с одной стороны, и Вашингтоном и Брюсселем, с другой. Понятно, что западный мир никогда не был политически близок к Пекину, но разрыв экономических связей с Европой и Америкой был бы для Китая стратегическим поражением.

Президент Китая произнес в Москве приятные для слуха Путина слова, но это вовсе не означает, что он будет резок на встречах с западными партнёрами. Китай готов брать много и дёшево российские нефть, газ и уголь, а взамен отдавать свою продукцию в электронной и легкой промышленности, расширять военное сотрудничество с РФ, но не ввязываться в военное противостояние со всем западным миром, который перед лицом российской агрессии неожиданно сильно сплотился. Красной чертой в этом случае стала бы отправка китайского боевого вооружения и техники российской армии, которая сейчас находится в достаточно сложной материально-технической ситуации. Пекин не слишком заинтересован в полном проигрыше Москвы в войне, но даже если Россия и ослабнет, Китай всё равно может выиграть. В своей агрессивной риторике Путин каждый раз опрометчиво опирается на исторические факты, которых в принципе знает очень мало, но при этом всегда хочет вывернуть их на свою сторону. Он не раз говорил, что раньше Крым был в составе России и теперь он должен быть возвращен РФ, хочет того или нет Киев. Но в то же время забывает, что, используя этот факт, Турция, правила Крымом более 300 лет, Киев 190 лет (130 лет через Тмутараканское княжество и 60 лет с 1954 г.), а Россия - менее 170 лет. Факт исторической принадлежности можно использовать для требования возвращения Россией города Калининграда, который был Кенигсбергом в течение 700 лет. Япония может на законных основаниях потребовать возвращения ряда островов в составе Курильской гряды, которые были захвачены СССР после Второй мировой войны. Но самое интересное, что согласно историческим фактам, Китай может потребовать возврата своих бывших территорий, которые были захвачены Российской империей в середине 19-го века. В 1858 и 1860 годах были подписаны неравноправные (осуждаемые международным правом) договоры о границе между Российской империей и правящей в Пекине династией Цинь, согласно которым Китай потерял более 1,8 млн квадратных километров территорий в пользу России. Всё от Байкала и на восток до Тихого океана. Это один из крупнейших территориальных грабежей в истории человечества. Владивосток, Хабаровск, Улан-Удэ – всё это бывшие китайские города. Даже в китайских учебниках это обозначено как историческая китайская территория. Таким образом, президент Си может сколько угодно говорить с Путиным о величайшей дружбе за всё столетие, но если в РФ начнется процесс распада, то известно, кто исторически на какую территорию может претендовать. Путин лично всегда говорил об этом и хотел что-то доказать, а теперь это вернётся ударом в его голову.

Так что Владимиру Путину придется экономически плясать вокруг китайского юаня, политически выпрашивать какую-то китайскую военную помощь, и в конце концов многовековая дружба может закончиться развалом РФ, что ставит под угрозу вообще её существование, через постоянные унижения соседних народов, якобы исторически покорённых русскими. Путину также пришлось заявить о своей поддержке мирного плана Китая. Месяц назад Мария Захарова заявила, что эта мирная инициатива не интересна для Москвы. Сейчас мы видим кардинальные изменения. Хотя в этом плане 12 пунктов, самым важным является то, что по окончании войны должен быть установлен принцип территориальной целостности государств. Это означает, что Российская Федерация должна вернуть Украине все временно оккупированные территории, в том числе и Крым. Если Пекин действительно имеет в виду то, что сказал, то это заслуживает особого внимания. Однако Путин при поддержке китайской мирной инициативы заявил, что следует учитывать новые территориальные реалии, читай узаконивание временной оккупации Россией части украинских территорий. До конца не ясно, говорил ли он это открыто в присутствии председателя Си или отдельно для российской общественности. Во всяком случае, о реакции Китая на эти нахальные выражения мы не слышали, а это уже ставит под сомнение искренность мирного плана Пекина. Осталось ещё немного времени, чтобы полностью понять позицию Китая. Если он хочет стать дипломатическим прикрытием временной оккупации Россией чужих территорий, то нет никаких шансов получить хоть какое-то одобрение Киева. Но если Китай по-прежнему будет настаивать на выполнении принципов Устава ООН, а именно нерушимости границ и территориального суверенитета каждой страны, то он получит понимание не только Киева, но и большинства членов международного сообщества, проголосовавших за Резолюцию ООН о территориальной целостности Украины.

В конце концов, надо понять, что Китай думает не только о многовековой дружбе с Россией, но и о многовековом территориальном грабеже китайских территорий Российской империей. Если Путин тайно пообещал вернуть Китаю Владивосток, Хабаровск и Улан-Удэ, то он может добиться полного расположения Пекина, но точно потеряет голову в российском обществе. Он это хорошо знает, как собственно и президент Си.