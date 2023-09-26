Крым является сакральным символом не только для Путина, но и для российских элит, хорошо помнящих о том, как диктатор, решив прирастать чужими территориями, вторгся в Украину в 2014 году. С Крыма для Кремля все начиналось, Крымом и должно закончиться. Российский политический истеблишмент еще как-то сможет смириться с деоккупацией других украинских земель, но когда Украина возобновит свой контроль над Крымским полуостровом, то скоро может произойти отстранение от власти пожизненного президента

Любой потенциальный преемник Путина, скорее всего, станет лучшим выбором, чем он. Поскольку российские элиты устали от путинского авантюрного лидерства и поддержат только того, кто готов участвовать в дискуссиях по снятию санкций с Российской Федерации. Но наиболее неблагоприятным сценарием для Запада, Украины и всего мира было бы достижение перемирия между Украиной и Россией, без освобождения московитами всех оккупированных украинских территорий.

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Медленно, но неуклонно продвигаясь в сторону Крыма, армия Украины разрушает российскую логистику поставок, и в результате врагу становится все труднее пополнять свои войска всем необходимым. Ибо, как известно, армии выигрывают битвы, а логистика выигрывает войны. За время войны ВСУ многое узнали об организации и подготовке российских военных, их структуре командования и управления, организации подразделений, путях снабжения и переброску на фронт новых мобилизованных.

Несмотря на то, что украинская армия численно меньше, чем российская, Украина имеет все шансы выиграть эту войну. Единственная причина, почему мы не сможем победить, это прекращение поддержки Запада. Учитывая это, истребители F-16 будут иметь огромное значение, и США никогда не разрешили передачу их украинцам, если бы собирались прекратить поддержку. И не исключено, что президент Америки Джо Байден постарается, чтобы российско-украинская война закончилась еще до выборов в США в ноябре 2024 года.

В Кремле надеются, что шансы на победу им даст возможность постоянно продолжать пополнять армейские ряды, заменяя своих убитых и раненых не обученными и хоть как-то оснащенными призывниками. Хотя сделать это будет очень тяжело. Теоретически, имея большой мобилизационный резерв, Российская Федерация не будет способна, даже используя принуждение, всех их послать на фронт. Поэтому нет никаких причин предполагать, что россияне смогут долго продолжать воевать за то, чтобы диктатор дальше сохранял свою власть.

Но какие бы планы ни вынашивали в Москве, украинцы никогда не смирятся с российским военным присутствием в Крыму. Пока его контролируют россияне, судоходство и побережье Черного моря никогда не будут безопасны для Украины и других суверенных черноморских стран. Кроме того, возродить украинскую экономику и восстанавливать Украину будет невозможно, не вернув назад Крымский полуостров.

Ситуация складывается таким образом, что только тогда, когда Российская Федерация терпит поражение, появится шанс на мир. В противном случае всякое достигнутое соглашение, позволяющее российским войскам оставаться в любой части Украины, только даст России время для восстановления своих военных сил, приведет лишь к временному прекращению войны и, наконец, новому вторжению.

Вообще с Крымом Путин допустил большую стратегическую ошибку. Если бы он после оккупации Крымского полуострова на этом остановился, у него было значительное время, чтобы замутить этот вопрос. Здесь напрашивается прямая параллель с оккупацией Гитлером Австрии. Остановись фюрер на этом и не полезь дальше в Европу, реакция мира могла быть другой.

То же произошло и с украинским Крымом. Бывший президент США Барак Обама, убедивший тогдашнее украинское руководство не отстаивать полуостров военными методами, дал значительную политическую фору режиму Путина. Но дальше, когда он решил вторгнуться в Донбасс, на этом его везение закончилось.

А большое вторжение России в Украину 24 февраля 2022 окончательно перевело путинский режим на рельсы поражения. Этот самопровозглашенный “гений”, по всей видимости, не очень хорошо изучал историю. Иначе он знал бы, что диктатор, предпринимающий новые и новые вторжения на чужие земли, всегда заканчивает очень плохо. Впрочем, как считает сам Путин, границы России нигде не заканчиваются.

Крым оказался Ахиллесовой пятой российского диктатора, и с этим он поделать ничего не сможет. А за 18 месяцев большой войны России с Украиной благодаря мужеству, самоотверженности и жертвенности украинцев, помощи США и стран Запада, создана самая мощная армия Европы. Благодаря нашим союзникам за очень короткий промежуток времени были организованы поставки оружия, военной техники и финансовая поддержка на десятки миллиардов долларов. Хочется надеяться, что эта помощь будет только увеличиваться.

Появление в Украине скоро ракет ATACMS с кассетными боеголовками будет способно изменить ситуацию на фронтах российско-украинской войны. США и их союзники отправили в Украину столько оружия, что удалось остановить одну из самых больших армий в мире. Однако чтобы полностью очистить украинские территории от российских террористических войск его нужно гораздо больше.

С этим не следует тянуть. Ведь военные смогли показать, что на сегодняшний день нет более креативной и легко адаптированной армии в Европе, чем украинская. И все, что поступит от наших союзников, будет использовано очень эффективно.

Возможно, что уже сейчас следовало бы ставить вопрос о необходимости поставок Украине вертолетов Apache и баллистических ракет средней дальности Pershing. Зная о том, что все запросы украинской стороны выполняются с определенной задержкой, возможно, просьбу об их предоставлении нужно подавать уже сейчас. Украинцам нужны инструменты для завершения сверхсложной работы – уничтожение на наших землях орд московских зайд.

Несмотря на то, что Россия ослабевает с каждым днем, кремлевские телевизионные пропагандисты вживляют в сознание россиян надежду на выигрыш в этом кровавом противостоянии. Уверяя, что Путину удастся сохранить за собой оккупированные территории.

В настоящее время ВСУ очень близки к тому, чтобы переломить ситуацию. Но для этого Украине нужно оружие победы, а не только оружие сдерживания. Быстрое поступление армейских тактических ракетных систем ATACMS и других подобных видов американского оружия позволит украинцам наносить больше ударов по российской логистике, штабам, командным пунктам и укрепленным районам. Что сделает почти невозможным для россиян продолжать действовать в прежнем режиме пополнения живой силы и военной техники не только на востоке и юге Украины, но и в Крыму.

Ракеты средней и большой дальности – это единственное оружие, которое на данный момент может изменить ситуацию и реально нанести ущерб ранее почти нетронутым российским тыловым позициям. И как показали последние удары по Крыму, после поступления ракет из Великобритании оккупантам уже будет не до солнца и моря, когда их аэродромы, военные базы и штабы становятся объектами досягаемости украинских ракет.

Также Украине нужно больше поступлений дальнобойных франко-британских авиационных крылатых ракет класса “воздух – земля” Storm Shadow/SCALP. Которые прекрасно зарекомендовали себя при уничтожении российских военных объектов в глубоко эшелонированной обороне. К тому же их очень трудно засечь вражеским радарам.

Почти каждая успешная атака начинается с того, что ракетами ликвидируются центры наблюдения или материально-технического обеспечения, артиллерия уничтожает российские дальнобойные системы вооружения и оборонительные сооружения, а затем наступает черед танков и пехоты.

Однако в Америке и Европе до сих пор продолжают придерживаться стратегии, когда Украине дают ровно столько оружия, чтобы нельзя было проиграть, но недостаточно, чтобы выиграть. Если это делается действительно для того, чтобы украинцы, освободив от московских захватчиков как можно больше оккупированных территорий, потом согласились на тот или иной вариант перемирия, это довольно сомнительный путь.

Ведь следует вспомнить, что перемирие между Южной и Северной Кореями стало стратегической ошибкой. Если бы Северная Корея потерпела решительное поражение, как того хотел генерал Дуглас МакАртур, настаивая на продолжении войны, то не было бы нестабильной и ядерной КНДР, с которой сейчас мир вынужден иметь дело.

Путин хочет одного, чтобы Украина ушла из Украины. Чтобы украинцев просто не было на своей земле. Это нужно понимать, когда продолжать обсуждать дальнейшие объемы военной помощи украинцам.

Только громкое поражение заставит Россию наконец-то признать Украину полностью суверенным государством. И в этом смысле Крым является точкой максимального влияния на дальнейший ход военных действий. Это именно то место, где Украина должна добиться убедительных успехов, чтобы поскорее довести войну с Российской Федерацией до ее проигрыша Москвой.