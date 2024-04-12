'Остановить российскую агрессию': Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Главная потребность всех украинцев – это остановить страну-агрессора. И для преодоления сегодняшних вызовов требуется максимальное единство и взаимодействие.

Об этом глава государства заявил во время участия в заседании Конгресса местных и региональных властей в Черновцах. Как отметил президент, оно cостоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, стоящих перед страной.

"Ситуация с партнерской помощью не самая лучшая, часть поддержки тормозится. Поэтому нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально общаться всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между громадами. Надо, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", – отметил он.

Также президент подчеркнул, что нужно больше внимания уделить энергетике. По его словам, государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование. Но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде.

Президент также отметил, что уже сейчас вся страна должна готовиться к следующему отопительному сезону. В частности, это касается соответствующих энергетических компаний.

Кроме того, Зеленский призвал проявлять максимальное внимание в каждой общине к воинам, проходящим лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Харьковской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Он призвал другие регионы проявлять максимум солидарности с ними.

"Победа является нашим абсолютным приоритетом. Ее составляющие – поддержка наших воинов, безопасность населения и защита критической инфраструктуры, стимулирование развития экономики, повышение эффективности управления и евроинтеграция", – подчеркнул Ермак.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в онлайн-режиме проинформировал о недавних решениях парламента, в частности о мобилизации, и принятии в первом чтении законопроекта о Бюро экономической безопасности.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что сейчас все усилия направлены на скорый ремонт и восстановление объектов генерации, децентрализацию энергосистемы, привлечение партнеров к помощи энергосектора.

По его словам, в Украине уже есть более 120 малых когенерационных установок, производящих одновременно электричество и тепло. Но такого количества систем нашему государству недостаточно.

Кроме того, Кабинет министров принял решение профинансировать закупку средств РЭБ для объектов критической инфраструктуры. На строительство оборонных рубежей правительство дополнительно выделило 3,9 млрд. грн. Представители сил безопасности и обороны доложили о противодействии угрозам безопасности и государственности в условиях военного положения.

В мероприятии также приняли участие члены правительства и начальники областных военных администраций, дипломатические представители государств-соседок и партнеров Украины, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия Мануэла Швезиг обратилась к участникам в видеоформате.

Как резюмировал заседание заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, на нем в общей сложности присутствовало 160 членов Конгресса, в том числе 78 глав городов, сел и поселков. Еще более 1500 участников присоединились онлайн.

Как стало известно ранее, президент Владимир Зеленский 12 апреля в Черновцах провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Участники встречи обсудили способы активизации международной поддержки и сохранения внимания мира Украине.

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