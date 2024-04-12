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"Остановить российскую агрессию": Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Анна Павлова
Новости политики
3 минуты
1,1 т.
'Остановить российскую агрессию': Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Главная потребность всех украинцев – это остановить страну-агрессора. И для преодоления сегодняшних вызовов требуется максимальное единство и взаимодействие.

Об этом глава государства заявил во время участия в заседании Конгресса местных и региональных властей в Черновцах. Как отметил президент, оно cостоялось на фоне серьезных вызовов и угроз, стоящих перед страной.

"Ситуация с партнерской помощью не самая лучшая, часть поддержки тормозится. Поэтому нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности. Не терять времени, укреплять Украину. В то же время максимально общаться всем и на всех уровнях с нашими партнерами, в том числе между громадами. Надо, чтобы внимание мира к Украине сохранялось", – отметил он.

Также президент подчеркнул, что нужно больше внимания уделить энергетике. По его словам, государство работает над тем, чтобы усилить противовоздушную оборону и получить необходимое энергооборудование. Но четкое понимание потребностей должно быть в каждой громаде.

"Остановить российскую агрессию": Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Президент также отметил, что уже сейчас вся страна должна готовиться к следующему отопительному сезону. В частности, это касается соответствующих энергетических компаний.

Кроме того, Зеленский призвал проявлять максимальное внимание в каждой общине к воинам, проходящим лечение и реабилитацию, поддерживать их семьи, а также содействовать развитию всех оборонных производств и обеспечивать людей работой.

"Остановить российскую агрессию": Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сейчас самая сложная ситуация в Харьковской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях. Он призвал другие регионы проявлять максимум солидарности с ними.

"Победа является нашим абсолютным приоритетом. Ее составляющие – поддержка наших воинов, безопасность населения и защита критической инфраструктуры, стимулирование развития экономики, повышение эффективности управления и евроинтеграция", – подчеркнул Ермак.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в онлайн-режиме проинформировал о недавних решениях парламента, в частности о мобилизации, и принятии в первом чтении законопроекта о Бюро экономической безопасности.

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что сейчас все усилия направлены на скорый ремонт и восстановление объектов генерации, децентрализацию энергосистемы, привлечение партнеров к помощи энергосектора.

По его словам, в Украине уже есть более 120 малых когенерационных установок, производящих одновременно электричество и тепло. Но такого количества систем нашему государству недостаточно.

"Остановить российскую агрессию": Зеленский напомнил местным властям главную потребность всех украинцев. Фото и видео

Кроме того, Кабинет министров принял решение профинансировать закупку средств РЭБ для объектов критической инфраструктуры. На строительство оборонных рубежей правительство дополнительно выделило 3,9 млрд. грн. Представители сил безопасности и обороны доложили о противодействии угрозам безопасности и государственности в условиях военного положения.

В мероприятии также приняли участие члены правительства и начальники областных военных администраций, дипломатические представители государств-соседок и партнеров Украины, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод. Президент Бундесрата Федеративной Республики Германия Мануэла Швезиг обратилась к участникам в видеоформате.

Как резюмировал заседание заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба, на нем в общей сложности присутствовало 160 членов Конгресса, в том числе 78 глав городов, сел и поселков. Еще более 1500 участников присоединились онлайн.

Как стало известно ранее, президент Владимир Зеленский 12 апреля в Черновцах провел встречу с делегацией Всемирного конгресса украинцев. Участники встречи обсудили способы активизации международной поддержки и сохранения внимания мира Украине.

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