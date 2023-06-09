'Основное внимание ситуации на передовой': Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего и подвел итоги дня. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации на передовой. В ходе него глава государства заслушал доклады командующих оперативных направлений, главнокомандующего ВСУ, руководителей ГУР, Министерства обороны, Минстратегпрома и Министерства внутренних дел.

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Об этом Зеленский рассказал в пятницу, 9 июня, в своем вечернем обращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он отметил, что сейчас внимание сконцентрировано на всех направлениях, где нужны действия Сил обороны и где враг может потерпеть те или иные поражения.

"Наши оборонные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", – сказал гарант.

В частности, сегодня стало известно о новом пакете оборонной поддержки от Соединенных Штатов Америки более чем на 2 миллиарда долларов. В него войдут ракеты для Patriot и других систем ПВО.

"Усиление нашей защиты на земле, усиление крепкости всех наших воинов. Спасибо вам, президент Байден, спасибо обеим партиям Конгресса и всем американцам, которые хотят победы свободы так же, как и украинцы", – подчеркнул глава государства.

Также в пятницу президент провел переговоры с премьер-министрами Японии и Нидерландов. Он рассказал им о спасательной операции на юге Украины, где люди страдают от подтоплений, и проинформировал о неотложных потребностях нашей страны.

Эти государства готовы помогать Украине, в частности, есть решение о пакетах гуманитарной поддержки.

"С премьер-министром Японии обсудили подготовку Глобального саммита мира и конференцию в Японии по восстановлению и трансформации нашей страны после боевых действий. С премьер-министром Нидерландов говорили о нашем дальнейшем оборонном сотрудничестве, скоординировали наши позиции перед очередным "Рамштайном". Движемся шагом за шагом в усилении нашего воздушного щита. Обсудили коалицию "Пэтриотов", тренировку наших пилотов", – добавил Зеленский.

Ситуация на юге Украины

Президент рассказал, что в течение дня он получает доклады о спасательной операции в Херсонской и Николаевской областях, а также о состоянии Каховского водохранилища – фактически его остатков, отметил гарант.

По его словам, на юге сейчас колоссальное количество проблем.

"Работаем над их преодолением на всех возможных уровнях. И главное – сейчас есть общественный потенциал, чтобы это сделать. Заботиться друг о друге, работать в единстве, защищать людей и жизни. Это наши принципы, принципы Украины, которая борется. Они сейчас действуют на сто процентов эти наши принципы. И я уверен: как бы ни было сложно, мы преодолеем последствия и этой катастрофы, и всего российского зла", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех в мире, кто уже помогает и кто спрашивает у Украины, как ей можно помочь. Поблагодарил президент и всех, кто уже участвует в спасательной операции и помогает людям и животным.

"Благодарю всех, кто побуждает международные организации, иностранных лидеров, другие государства видеть, что произошло, и называть вещи своими именами. Российские террористы должны отвечать за все, что они натворили", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский рассказал, что на Херсонщине продолжается эвакуация местных жителей, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Катастрофа сломала жизни украинцев в более чем 40 населенных пунктах, для сотен тысяч людей во многих городах и селах значительно усложнен доступ к питьевой воде.

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