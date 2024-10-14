'Основное внимание – пути Украины в НАТО': Зеленский встретился с многопартийной делегацией парламента Канады. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спикером Палаты общин Канады Грегом Фергюсом и канадскими депутатами. Основное внимание в ходе переговоров было уделено приглашению Украины к вступлению в НАТО.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Офиса президента. Встреча прошла в понедельник, 14 октября. Кроме того, Зеленский и канадцы обсудили поддержку энергосистемы Украины перед зимой, оборонную помощь, продление санкций против России и лидерство Канады в освобождении украинцев.

Зеленский отметил, что приглашение в НАТО является одним из ключевых пунктов Плана победы, который он уже представил в США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

"Нам нужны очень сильные сигналы о поддержке вступления Украины в НАТО от наших союзников", – отметил он.

Грег Фергюс подчеркнул, что визит представителей всех партий Палаты общин свидетельствует о единстве и солидарности канадского парламента с Украиной.

"Мы ощущали поддержку от канадского народа, правительства, парламента с самого начала этой войны. Спасибо вам за военную и политическую поддержку. Это все очень важно, поскольку мы чувствуем, что не сами в этой борьбе", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Грег Фергюс выступил в Верховной Раде, где призвал всех союзников проснуться и увеличить поддержку Украины.

"Я считаю, что мы, кто позади вас, очевидно спим слишком крепко. Возможно, это время для нас проснуться. Я не хочу, чтобы ни одна душа в любой стране просыпалась от звука сирен или бомб, но я думаю, что пора большинству из нас проснуться от нашего сна для того, чтобы мы никогда не страдали от того, от чего страдает Украина. Чтобы мы не страдали от этого завтра", – сказал Фергюс.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский сообщил, что на этой неделе Украина представит всем партнерам в Европе План победы – стратегию принуждения государства-агрессора России к справедливому завершению войны. По его словам, План победы будет представлен публично.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!