Сравнения Гитлера с Путиным неуместны. Гитлер пытался сделать Германию доминирующей великой державой на европейском континенте путем захвата территорий и установления полного контроля Вермахта над всеми оккупированными странами. Вся промышленность Германии работала на войну, немцы получали хорошую зарплату и боготворили своего фюрера.

Строились дороги, самолеты, корабли, танки. Ничего подобного в россии мы не наблюдали и близко. Больные шизофренией решили взять Киев за три дня, вернуть Януковича в кресло Президента, а Медведчука сделать Спикером Верховной Рады. Все "довольны и счастливы". Ожидать, что вся Украина, где за 8 лет после Майдана антироссийские настроения достигли точки кипения, "ляжет" под россию – надо иметь одну извилину и то почти прямую. Путин и его окружение не готовились к затяжной изнуряющей войне. Реальность сломала все их планы, но отступать от них не представлялось возможным. Они могли не просто "потерять лицо", но и потерять власть. Когда в Москве спохватились и поняли, что война может затянуться на годы, а Украине будет получать полномасштабную помощь Запада и НАТО, то смирились с неизбежным и решили забросать Украину трупами своих солдат и мобилизованных "крепостных". Поезд ушел и даже не дал гудка.

Пропаганда россии сыграла сначала со своим народом злую шутку, заставив его поверить в существовании "ницистов" в Украине, а потом и с Конгрессом Соединенных Штатов, принявшего после продолжительной задержки Закон о военной и финансоввой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и Закон о конфискации замороженных активов россии в пользу Украины в размере (пока) 300 миллиардов. Почему российская пропаганда помогла этому? Потому что шантаж и угрозы высших должностых лиц россии, начиная от Путина с Медведевым и заканчивая гостями на телешоу у Соловьева и Скабеевой, нанести ядерный удар по Соединенным Штатам сделали свое дело. Все это просачивалось в американские СМИ и стало сильно раздражать как американский народ, так и Конгресс. Итог нам известен. Теперь и очень скоро по военным целям россии полетят не только дальнобойные ATACMS, но и Таурусы и другие "очень недружественные россии" ракеты.

Хорошая русская поговорка гласит: Не буди лихо, пока тихо. В Кремле народную мудрость не желают знать и считают себе всех умнее. Если до принятия последних Законов в Конгрессе США по Украине и россии у Кремля были какие-то иллюзорные шансы вылезти из того болота, куда их завел больной шизофренией, то сейчас эти шансы испарились. К лету появятся не только дальнобойные ракеты и снаряды, но и истребители F-16 вкупе с другими болезненными для оккупантов "вещичками". Не надо ходить к гадалке и спрашивать: Что будет, когда Крым вернется в Украину, и как долго после этого продлится война? Она вам скажет: Иди милок, отдохни, и выпей стакан кефиру. Ресурсы Запада практически неисчерпаемы. Ресурсы россии, составляющие один процент от мирового ВВП тают, как снег в майский день. К осени мы увидим на поле боя картину, которую ждали два с лишним года. Хочется посоветовать кремлевским старцам: Пока не поздно, сделайте шест "доброй воли" и свалите из Украины сейчас. Потом будет как у Маршака:

"В ноябре сезон закрыт.Замерли курорты.А в Крыму фашист сидит,К берегам припертый.

Перерезали путиПушки да винтовки,И фашисту не найтиДверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в КрымуМного винограда,Но теперь уже емуНичего не надо.

Смотрит в даль морскую он,Хмурый и печальный.Для него теперь сезонНастает купальный".