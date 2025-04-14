'Ошибка, но не случайность': сенатор-демократ ответил на заявление Трампа об обстреле Сумм

Нанеся ракетный удар по Сумам 13 апреля Российская Федерация, возможно, и совершила ошибку. Впрочем, она была отнюдь не была случайностью.

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Такое заявление сделал на брифинге сенатор-демократ Тим Кейн. Таким образом , он отреагировал на сообщение президента США Дональда Трампа об атаке.

"Дональд Трамп прав. Это была ужасная ошибка. Но это не был несчастный случай. Наибольшая ошибка РФ потому, что она никогда не должна была этого делать. Россия не должна была нападать на мирное население в Вербное воскресенье", – заявил Кейн.

Сенатор не считает, что россияне могут утверждать, что удар по центру Сум был просто несчастным случаем. Но они этого не делали.

"Они утверждали, что сделали это специально по причине, которая мне кажется вполне подозрительной. Если вы посмотрите недавние нападения России на гражданское население, то они происходили в воскресенье в городах, где расположены детские площадки, детские больницы, люди идут на богослужение", - заметил Кейн.

Сенатор добавил, что, по его мнению, российская армия хорошо знала, что делала, когда ударила по Сумам.

"Не считаю, что вы можете дать им преимущество любого предположения, что это был несчастный случай. Они знают, что делают, и это вызывает реальные вопросы их добросовестности в этот период, когда мы должны обсуждать прекращение огня", - резюмировал свое мнение сенатор.

Напомним, что в понедельник, 14 апреля, в Украину прибыл сенатор от Демократической партии США Тим Кейн. О визите американского политика в украинскую столицу проинформировало посольство США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, продвигающий идею прекращения огня в войне РФ против Украины, назвал "ужасной вещью" российский обстрел Сум 13 апреля. Двойным ракетным ударом страна-агрессор убила 34 человека, более ста мирных жителей получили ранения. Американский лидер заявил, что "они совершили ошибку", но не указал, кого имеет в виду.

Ранее на очередное военное преступление России отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, назвав этот удар "трагическим напоминанием", почему президент Дональд Трамп якобы прилагает "столько усилий, чтобы покончить с войной и достичь устойчивого мира".

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