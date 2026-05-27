Великобритания и Польша готовят новый оборонный союз против России: какова его главная цель

Правительства Польши и Великобритании подписали новый договор об обороне и безопасности для борьбы с угрозами, в частности со стороны России. Документ является частью усилий британского премьера Кира Стармера по созданию нового оборонного союза против Кремля.

Об этом сообщает агентство Reuters. Соответствующий документ уже подписали как глава Даунинг-стрит, так и его польский коллега Дональд Туск.

Что известно

Документ, согласно его тексту, имеет целью улучшить безопасность границ, борьбу с организованной преступностью и углубить сотрудничество с Европейским Союзом в сфере обороны. Ранее аналогичные соглашения были заключены с Францией и Германией.

По версии агентства, документ подчеркивает стремление Кира Стармера возместить ущерб, нанесенный Brexit почти 10 лет назад, и ответить на призывы президента США Дональда Трампа к тому, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за оборону континента.

"Этот договор является самым большим шагом вперед в наших оборонных и безопасностных отношениях с Польшей за последнее поколение, позволяя нам противостоять современным угрозам безопасности, которые могут быть менее заметными, но не менее опасными", – сказал Стармер.

В то же время Дональд Туск сказал, что кроме обороны, значительная часть договора будет сосредоточена на кибербезопасности. В Варшаве утверждают, что роль Польши как центра военной помощи Украине сделала ееключевой мишенью для российского шпионажа, кибератак и дезинформации. Дополнительно сообщается, что Польша уже в прошлом году заключила оборонный договор с Францией, и работает над аналогичным договором с Германией.

Великобритания заявила, что соглашение позволит двум странам объединить опыт и промышленный потенциал, чтобы возглавить разработку ипроизводство сложного оружия следующего поколения, включая усиление систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Агентство акцентирует, что ранее Лондон и Париж договорились развивать свои ядерные арсеналы, а Стармер также подписал договор об углублении связей с Германией.

Напомним, ранее новаяруководительница британской разведки Энн Кист-Батлер предупредила о росте угроз для страны со стороны России. По ее словам, особую опасность представляют атаки на критическую инфраструктуру и киберпространство.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого Лондон ввел новые санкции против криптовалютных платформ, банков и финансовых сетей, которые помогали Кремлю обходить ограничения, в частности сети A7, через которую могли проходить транзакции на десятки миллиардов долларов. Все подсанкционные структуры заблокированы, а британским компаниям запрещено любое сотрудничество с ними.

